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Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en varias regiones de Ucrania
Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en varias regiones de Ucrania
Sputnik Mundo
Las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias... 30.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-30T07:28+0000
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El ataque se llevó a cabo con misiles de largo alcance con base en tierra, aire y mar y vehículos aéreos no tripulados.Entre los objetivos atacados en Leópolis, una empresa de reparación aeronáutica encargada del mantenimiento de los propulsores de los misiles Flamingo, así como una fábrica de componentes electrónicos para misiles.En Kiev, fue alcanzada la fábrica Mayak, dedicada a la producción de componentes para drones. En la región de Rovno fue atacada una planta química dedicada a la fabricación de componentes para misiles de crucero.En la ciudad de Krivói Rog, el blanco del ataque fue una empresa dedicada a la fabricación de drones navales y aéreos.En Ivano-Frankovsk, las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa especializada en la fabricación de componentes para los misiles Flamingo y Neptún-MD.Además, fueron alcanzados tres cargueros con armas y material bélico para Ucrania: uno, en el puerto de Yuzhni, y dos más, al este y al sur del puerto de Odesa.
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Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en varias regiones de Ucrania
Las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias regiones ucranianas, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El ataque se llevó a cabo con misiles de largo alcance con base en tierra, aire y mar y vehículos aéreos no tripulados.
Entre los objetivos atacados en Leópolis, una empresa de reparación aeronáutica encargada del mantenimiento de los propulsores de los misiles Flamingo, así como una fábrica de componentes electrónicos para misiles.
En Kiev, fue alcanzada la fábrica Mayak, dedicada a la producción de componentes para drones.
En la región de Rovno fue atacada una planta química dedicada a la fabricación de componentes para misiles de crucero.
En la ciudad de Krivói Rog, el blanco del ataque fue una empresa dedicada a la fabricación de drones navales y aéreos.
En Ivano-Frankovsk, las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa especializada en la fabricación de componentes para los misiles Flamingo y Neptún-MD.
Además, fueron alcanzados tres cargueros con armas y material bélico para Ucrania: uno, en el puerto de Yuzhni, y dos más, al este y al sur del puerto de Odesa.
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