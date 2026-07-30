https://noticiaslatam.lat/20260730/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-objetivos-militares-en-varias-regiones-de-ucrania-1174471905.html

Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en varias regiones de Ucrania

Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en varias regiones de Ucrania

Sputnik Mundo

Las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos, empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos militares en Kiev, Leópolis y varias... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T07:28+0000

2026-07-30T07:28+0000

2026-07-30T07:28+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

ministerio de defensa de rusia

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0d/1174262806_0:75:3076:1805_1920x0_80_0_0_7de6aa298d6724cf76703e148f349307.jpg

El ataque se llevó a cabo con misiles de largo alcance con base en tierra, aire y mar y vehículos aéreos no tripulados.Entre los objetivos atacados en Leópolis, una empresa de reparación aeronáutica encargada del mantenimiento de los propulsores de los misiles Flamingo, así como una fábrica de componentes electrónicos para misiles.En Kiev, fue alcanzada la fábrica Mayak, dedicada a la producción de componentes para drones. En la región de Rovno fue atacada una planta química dedicada a la fabricación de componentes para misiles de crucero.En la ciudad de Krivói Rog, el blanco del ataque fue una empresa dedicada a la fabricación de drones navales y aéreos.En Ivano-Frankovsk, las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa especializada en la fabricación de componentes para los misiles Flamingo y Neptún-MD.Además, fueron alcanzados tres cargueros con armas y material bélico para Ucrania: uno, en el puerto de Yuzhni, y dos más, al este y al sur del puerto de Odesa.

https://noticiaslatam.lat/20260728/el-conflicto-en-ucrania-podria-derivar-en-una-guerra-a-gran-escala-alerta-un-analista-1174442057.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, ministerio de defensa de rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa