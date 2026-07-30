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Soldados ucranianos quemaron a sus compañeros al retirarse de la región de Sumi, informan las fuerzas de seguridad rusas

Soldados ucranianos quemaron a sus compañeros al retirarse de la región de Sumi, informan las fuerzas de seguridad rusas

Sputnik Mundo

Al abandonar sus posiciones, los militares del 2º batallón de la 104ª Brigada ucraniana quemaron los restos de sus compañeros que fueron abatidos por las... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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Los hechos ocurrieron en posiciones ubicadas cerca de la localidad de Malaya Slobodka. En esa dirección, así como en el frente de Járkov, opera el grupo militar ruso Norte.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas, las FFAA rusas destruyeron hasta 200 combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas, un tanque, un vehículo blindado de transporte de personal, nueve vehículos y un obús autopropulsado Bogdana de 155 mm. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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