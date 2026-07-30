https://noticiaslatam.lat/20260730/soldados-ucranianos-quemaron-a-sus-companeros-al-retirarse-de-la-region-de-sumi-informan-las-1174473304.html
Soldados ucranianos quemaron a sus compañeros al retirarse de la región de Sumi, informan las fuerzas de seguridad rusas
Soldados ucranianos quemaron a sus compañeros al retirarse de la región de Sumi, informan las fuerzas de seguridad rusas
Sputnik Mundo
Al abandonar sus posiciones, los militares del 2º batallón de la 104ª Brigada ucraniana quemaron los restos de sus compañeros que fueron abatidos por las... 30.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-30T12:03+0000
2026-07-30T12:03+0000
2026-07-30T12:05+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1e/1174472933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6a83c18922d7c62c2c2ad1e49c6bf01.jpg
Los hechos ocurrieron en posiciones ubicadas cerca de la localidad de Malaya Slobodka. En esa dirección, así como en el frente de Járkov, opera el grupo militar ruso Norte.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas, las FFAA rusas destruyeron hasta 200 combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas, un tanque, un vehículo blindado de transporte de personal, nueve vehículos y un obús autopropulsado Bogdana de 155 mm. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1e/1174472933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea7bd4e4ac35a0e71322acb0a4545358.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Soldados ucranianos quemaron a sus compañeros al retirarse de la región de Sumi, informan las fuerzas de seguridad rusas
12:03 GMT 30.07.2026 (actualizado: 12:05 GMT 30.07.2026)
Al abandonar sus posiciones, los militares del 2º batallón de la 104ª Brigada ucraniana quemaron los restos de sus compañeros que fueron abatidos por las tropas rusas, precisaron las fuerzas de seguridad de Rusia.
Los hechos ocurrieron en posiciones ubicadas cerca de la localidad de Malaya Slobodka. En esa dirección, así como en el frente de Járkov, opera el grupo militar ruso Norte.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas, las FFAA rusas destruyeron hasta 200 combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas, un tanque, un vehículo blindado de transporte de personal, nueve vehículos y un obús autopropulsado Bogdana de 155 mm.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.