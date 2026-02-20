https://noticiaslatam.lat/20260220/el-consejo-de-paz-surge-ante-una-crisis-internacional-que-aprovecha-muy-bien-trump-dice-analista-1171585285.html

El Consejo de Paz surge ante una "crisis internacional que aprovecha muy bien Trump", dice analista

El Consejo de Paz surge ante una "crisis internacional que aprovecha muy bien Trump", dice analista

20.02.2026

Trump anunció que su Administración aportará 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, reducida a escombros tras dos años de bombardeos israelíes.El mandatario republicano dio a conocer esta información en la primera reunión del Consejo de Paz que impulsó para la resolución del conflicto palestino, así como otros de índole internacional.Además, dijo que los miembros del mecanismo se comprometieron a aportar más de 7.000 millones de dólares. "Cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y en la esperanza de una nueva y armoniosa [región]", señaló el mandatario estadounidense.¿Alternativa a la ONU?En diálogo con Sputnik, el internacionalista Luis Huacuja, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el Consejo de Paz emerge en un contexto de "crisis internacional que aprovecha muy bien [el presidente estadounidense] Donald Trump".A decir del experto, la incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente del Consejo de Seguridad, para garantizar la paz en Oriente Medio, le permitió a la Administración de Washington elaborar esta propuesta que se anunció en el Foro Económico Mundial de Davos.Tras el anuncio de la creación de este Consejo de Paz, las Naciones Unidas respaldaron el foro, pero señalaron que sus funciones deben acotarse a la Franja de Gaza."Llama la atención que no se incluya a Palestina"Sobre este aspecto, el profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, Carlos Manuel López Alvarado, señaló en conversación con este medio que, "en el ámbito discursivo, va a competir contra el Consejo de Seguridad"."Entonces, claro que va a competir en el ámbito discursivo, pero no en el ámbito práctico. No es reconocido [de forma unánime] por la comunidad internacional (...) y por supuesto que Estados Unidos no se va a salir de Naciones Unidas", ponderó.Sobre la ausencia de Palestina en el Consejo de Paz, en contraste con Israel, que sí fue invitado, ambos expertos coinciden en que se trata de una situación que socava el derecho del pueblo palestino "a la autodeterminación y a un territorio"."En la letra pequeña de esta suerte de organización, cuyo plan es reconstruir Gaza, llama la atención que no se incluya a Palestina, que es el país más afectado", dijo Huacuja.

