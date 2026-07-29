https://noticiaslatam.lat/20260729/se-busca-que-mas-mujeres-se-integren-al-ejercito-dice-primera-piloto-de-combate-de-mexico-1174449857.html

"Se busca que más mujeres se integren al Ejército", dice la primera piloto de combate de México

"Se busca que más mujeres se integren al Ejército", dice la primera piloto de combate de México

Sputnik Mundo

Criada en Ecatepec, uno de los municipios con mayor índice delictivo en México, Karen Vanessa Velázquez Ruiz encontró en el Ejército una oportunidad para dar... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T00:17+0000

2026-07-29T00:17+0000

2026-07-29T00:43+0000

américa latina

ejército de méxico

💬 entrevistas

méxico

seguridad

🛡️ fuerzas armadas

pilotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1d/1174454267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fc132dabd8600d3629c47a02a3f59cf.jpg

Su grado es capitán segundo de la Fuerza Aérea Mexicana y aún recuerda como si hubiera sido ayer el periodo de pruebas que tuvo que realizar para engrosar las filas militares de su país. En entrevista exclusiva con Sputnik, comparte que su sueño se hizo realidad, aunque reconoce que lo que ahora vive ya no es sólo un idilio imaginado, sino una realidad que descansa sobre una responsabilidad inquebrantable. Atenta a cada detalle de su uniforme color azul marino, platica acerca de sus funciones dentro del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAM), órgano que se dedica a preparar a militares y policías mexicanos que participan en distintas misiones de paz de la ONU, aunque también asisten elementos de otros países, como Colombia, Brasil, Guatemala, Chile, India, Bangladesh, Egipto y varios más. Ella personalmente comparte que estuvo desplegada en territorio colombiano entre 2023 y 2024, en una misión que "se encargó básicamente de apoyar a la estabilización del país y a verificar los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y los firmantes de paz", es decir, los grupos paramilitares o criminales con los que la Administración de Gustavo Petro acordó una tregua. "Defender la integridad, la independencia y la soberanía'"El orgullo de haber sido la primera mujer mexicana en pilotar un caza Northrop F-5 le brindó una sensación indescriptible. México posee 12 de estas aeronaves fabricadas en la década de 1980, aunque en realidad ninguna ha sido utilizada para el combate, sino sólo para vuelos de exhibición, desfiles militares o concursos. Nada, dice, se compara con estar en la cabina de uno de esos cazas: la sensación en el abdomen, la fuerza muscular que se requiere para controlar la máquina y la fuerza gravitacional hacen del vuelo una experiencia única. Sin embargo, ese mismo orgullo asegura sentir cuando observa que el mayor cargo de poder del país es ocupado por otra mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.Sobre los constantes amenazas injerencistas de parte de Estados Unidos, la capitán tiene claro que su labor no es política, sino constitucional. Por ello, se suma a los llamados de la presidenta Sheinbaum, quien ha dicho en numerosas ocasiones que las Fuerzas Armadas de México son un baluarte frente a cualquier eventualidad que implique la violación a la soberanía. "No hay un límite de ingreso por género"Consciente y promotora de que las mujeres pueden llegar tan lejos como quieran en cualquier ámbito donde se lo propongan, la piloto llama a que haya mayor presencia femenina en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México, porque, dice, "no hay un límite de ingreso por género", por lo que "simplemente si cubren los requisitos y cumplen el perfil, ingresan". "Se busca que más mujeres se integren a las filas debido a que se ha demostrado con el paso de los años y con la experiencia que las mujeres contamos con gran capacidad intelectual, física, operativa y de liderazgo", agrega.También considera que la maternidad no tendría por qué ser un obstáculo para las mujeres que aspiran a una carrera militar. Ella asegura que prefiere dedicarse al 100% a su vida en la milicia. Fuera de esta, acota, gusta de dos pasiones que fungen como válvulas de escape en su vida: las largas rutinas de gimnasio y el tiro con pistola como deporte. La primera, dice, es una actividad que requiere disciplina diaria: la materia prima de su vida. Y la segunda, sostiene, demanda una "concentración máxima", quizá la habilidad más esencial de un piloto.

https://noticiaslatam.lat/20260728/eeuu-debe-mirarse-a-si-mismo-sheinbaum-responde-a-ataques-de-asesor-de-trump-1174450842.html

https://noticiaslatam.lat/20260721/sheinbaum-revira-criticas-de-la-dea-contra-mexico-cada-quien-debe-hacer-su-trabajo-1174364807.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

ejército de méxico, 💬 entrevistas, méxico, seguridad, 🛡️ fuerzas armadas, pilotos