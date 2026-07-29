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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 619 drones en una jornada de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 619 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia tomaron el control de las localidades de Nóvaya Sech, en la región de Sumi, así como de Svétloye, en la república popular de Donetsk, en una... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T12:12+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Neptun, al igual que derribó 619 aeronaves no tripuladas.La liberación de Svétloye es de gran importancia táctica para el avance posterior de las unidades rusas, al mismo tiempo que la toma del control de Nóvaya Sech contribuye a ampliar la zona de seguridad a lo largo de la frontera con Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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