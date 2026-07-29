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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 619 drones en una jornada de combates
Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 619 drones en una jornada de combates
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Las FFAA de Rusia tomaron el control de las localidades de Nóvaya Sech, en la región de Sumi, así como de Svétloye, en la república popular de Donetsk, en una... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Neptun, al igual que derribó 619 aeronaves no tripuladas.La liberación de Svétloye es de gran importancia táctica para el avance posterior de las unidades rusas, al mismo tiempo que la toma del control de Nóvaya Sech contribuye a ampliar la zona de seguridad a lo largo de la frontera con Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 619 drones en una jornada de combates
12:12 GMT 29.07.2026 (actualizado: 13:32 GMT 29.07.2026)
Las FFAA de Rusia tomaron el control de las localidades de Nóvaya Sech, en la región de Sumi, así como de Svétloye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.330 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de armamento, municiones y combustible, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas", destacan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Neptun, al igual que derribó 619 aeronaves no tripuladas.
La liberación de Svétloye es de gran importancia táctica para el avance posterior de las unidades rusas, al mismo tiempo que la toma del control de Nóvaya Sech contribuye a ampliar la zona de seguridad a lo largo de la frontera con Rusia.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 191.899 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.351 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.946 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.756 vehículos militares especiales.
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