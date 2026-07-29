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https://noticiaslatam.lat/20260729/la-mafia-italiana-busca-adquirir-armamento-utilizado-en-el-conflicto-ucraniano-informan-medios-1174459064.html
La mafia italiana busca adquirir armamento utilizado en el conflicto ucraniano, informan medios
La mafia italiana busca adquirir armamento utilizado en el conflicto ucraniano, informan medios
Sputnik Mundo
La mafia italiana está intentando adquirir en el mercado negro armamento utilizado en el conflicto ucraniano, informan medios italianos citando al fiscal jefe... 29.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-29T10:14+0000
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defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
palermo
ucrania
italia
rusia
mercado negro
armamento
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Según sus palabras, tanto en Palermo como en otras zonas de Italia se está intentando "reconstituir un arsenal de alta calidad", al igual que hay "indicios de la compra de drones lanzaminas".Con ello, en Ucrania se han perdido o han sido sustraídas 780.465 unidades de armas desde principios de 2022, que podrían haber acabado posteriormente en el mercado negro, según medios italianos.Se señala que estas armas ya se encuentran en el mercado negro o han caído en manos de la mafia.
https://noticiaslatam.lat/20260728/es-necesario-eliminar-definitivamente-la-amenaza-terrorista-procedente-de-kiev-sostiene-el-kremlin-1174442546.html
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📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, palermo, ucrania, italia, rusia, mercado negro, armamento
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, palermo, ucrania, italia, rusia, mercado negro, armamento

La mafia italiana busca adquirir armamento utilizado en el conflicto ucraniano, informan medios

10:14 GMT 29.07.2026
© Foto : Redes sociales Un dron ucraniano derribado
Un dron ucraniano derribado - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
© Foto : Redes sociales
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La mafia italiana está intentando adquirir en el mercado negro armamento utilizado en el conflicto ucraniano, informan medios italianos citando al fiscal jefe de Palermo, Maurizio De Lucio. Entre el material que despierta mayor interés figuran los drones, se detalla.
"Sabemos que la mafia está interesada en armas más sofisticadas: por ejemplo, las del mercado negro surgido a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania", señaló De Lucio.
Según sus palabras, tanto en Palermo como en otras zonas de Italia se está intentando "reconstituir un arsenal de alta calidad", al igual que hay "indicios de la compra de drones lanzaminas".
Con ello, en Ucrania se han perdido o han sido sustraídas 780.465 unidades de armas desde principios de 2022, que podrían haber acabado posteriormente en el mercado negro, según medios italianos.
Se señala que estas armas ya se encuentran en el mercado negro o han caído en manos de la mafia.
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