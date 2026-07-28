https://noticiaslatam.lat/20260728/es-necesario-eliminar-definitivamente-la-amenaza-terrorista-procedente-de-kiev-sostiene-el-kremlin-1174442546.html

Es necesario eliminar definitivamente la amenaza terrorista procedente de Kiev, sostiene el Kremlin

Es necesario eliminar definitivamente la amenaza terrorista procedente de Kiev, sostiene el Kremlin

Sputnik Mundo

La actividad terrorista de Kiev confirma la necesidad de llevar a cabo y completar con éxito la operación militar rusa, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T11:30+0000

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En este sentido, agregó que Kiev ya atentaba contra infraestructuras de diversos países, al recordar el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, los ataques ucranianos contra las instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio y un reciente golpe contra un buque iraní.El vocero presidencial ruso reiteró que la actividad terrorista de Kiev confirma la necesidad de llevar a cabo y completar con éxito la operación militar especial.En cuanto al proceso de paz, el portavoz señaló que EEUU no abandonó la cuestión ucraniana, sino que surgieron asuntos de mayor prioridad. El funcionario volvió a confirmar que se mantienen contactos con Washington sobre la crisis ucraniana.

https://noticiaslatam.lat/20260728/el-conflicto-en-ucrania-podria-derivar-en-una-guerra-a-gran-escala-alerta-un-analista-1174442057.html

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