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España se solidariza con Francia ante los incendios forestales
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España se mostró solidaria con Francia ante los incendios forestales que afectan al país en medio de una ola de calor en el suroeste de Europa, declaró el... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, la prefectura de Gironda, departamento donde está el principal foco del incendio, comunicó que 126 bomberos de Francia resultaron heridos durante las labores de extinción de los incendios forestales en el suroeste del país.Actualmente, la superficie afectada por el fuego dejó de aumentar y se mantiene en torno a las 42.000 hectáreas.Francia sigue enfrentándose a una intensa ola de incendios forestales favorecida por las temperaturas extremas. Según el presidente Emmanuel Macron, el país registra el mayor número de estos fenómenos de todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).Unos 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes están movilizados actualmente en Gironda.Según las autoridades locales, más de 220.000 personas fueron evacuadas en el departamento de Gironda debido al avance de los incendios forestales.
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España se solidariza con Francia ante los incendios forestales
11:55 GMT 29.07.2026 (actualizado: 11:56 GMT 29.07.2026)
España se mostró solidaria con Francia ante los incendios forestales que afectan al país en medio de una ola de calor en el suroeste de Europa, declaró el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
"Los incendios muestran la importancia de contar con un Mecanismo Europeo de Protección Civil aún más sólido. La prevención forma parte de la lucha contra los incendios. En España proponemos un Pacto de Estado ante la emergencia climática. Toda nuestra solidaridad con Francia", escribió Albares en la red social X.
A su vez, la prefectura de Gironda, departamento donde está el principal foco del incendio, comunicó que 126 bomberos de Francia resultaron heridos durante las labores de extinción de los incendios forestales en el suroeste del país.
Actualmente, la superficie afectada por el fuego dejó de aumentar y se mantiene en torno a las 42.000 hectáreas.
Francia sigue enfrentándose a una intensa ola de incendios forestales favorecida por las temperaturas extremas. Según el presidente Emmanuel Macron, el país registra el mayor número de estos fenómenos de todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Unos 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes están movilizados actualmente en Gironda.
Según las autoridades locales, más de 220.000 personas fueron evacuadas en el departamento de Gironda debido al avance de los incendios forestales.
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