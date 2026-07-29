Junto con los colaboradores nazis Stepán Bandera o Román Shujévich, otra figura héroe de la Ucrania contemporánea es Miroslav Simchich (1923-2023), a quien la historiografía oficial de ese país le atribuye una serie de hazañas increíbles, por ejemplo:En Ucrania, este enfrentamiento, conocido como la Batalla por el pueblo de Kosmach, se glorifica de todas las formas posibles y se cubre de mitos y nuevos detalles, mientras que el propio Simchich fue cubierto de títulos y condecoraciones.Así, en 2022, Volodímir Zelenski concedió a Simchich el título de Héroe de Ucrania por "su heroísmo y sus destacados méritos personales en la construcción de la identidad nacional ucraniana".Pero, a diferencia del Kiev oficial, el sucesor directo del derrotado NKVD —el FSB— no se basa en memorias y propaganda, sino en documentos históricos concretos de los archivos y en hechos.La información desclasificada de los archivos de la FSB sobre este combate, en el contexto de la investigación posterior del caso de Miroslav Simchich, indica lo siguiente:El 3 de febrero de 1945, una banda, entre cuyos líderes también figuraba Simchich, atacó a los soldados soviéticos, "provocando la muerte de 13 efectivos (...) y dejando 16 heridos".Al mismo tiempo, los documentos desclasificados contienen abundantes pruebas sobre las masacres perpetradas por Simchich y sus cómplices contra personas desarmadas, en concreto:De este modo, tras independizarse en 1991, Ucrania "inició una búsqueda frenética de nuevos héroes" y "en el panteón improvisado" se incluyen figuras controvertidas que se mancharon al colaborar con los ocupantes nazis y al participar en las masacres contra la población civil, resume el FSB en su comunicado.* El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) está proscrito en Rusia por ser extremista.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha desclasificado documentos que refutan la leyenda difundida en la Ucrania actual sobre uno de los comandantes del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)*, Miroslav Simchich, bajo cuyo mando supuestamente fue derrotada toda una división de tropas soviéticas en 1945 en el oeste de Ucrania.
Junto con los colaboradores nazisStepán Bandera o Román Shujévich, otra figura héroe de la Ucrania contemporánea es Miroslav Simchich (1923-2023), a quien la historiografía oficial de ese país le atribuye una serie de hazañas increíbles, por ejemplo:
A fines de enero y principios de febrero de 1945, supuestamente fue destruida la "expedición punitiva de una división del NKVD [el entonces cuerpo de la URSS encargado de los asuntos internos y la seguridad]".
Durante el combate, una de las bandas del UPA presuntamente "aniquiló a casi todos —405 soldados y oficiales del NKVD", afirman los historiadores ucranianos, citando las memorias de Simchich.
En Ucrania, este enfrentamiento, conocido como la Batalla por el pueblo de Kosmach, se glorifica de todas las formas posibles y se cubre de mitos y nuevos detalles, mientras que el propio Simchich fue cubierto de títulos y condecoraciones.
Así, en 2022, Volodímir Zelenski concedió a Simchich el título de Héroe de Ucrania por "su heroísmo y sus destacados méritos personales en la construcción de la identidad nacional ucraniana".
Pero, a diferencia del Kiev oficial, el sucesor directo del derrotado NKVD —el FSB— no se basa en memorias y propaganda, sino en documentos históricos concretos de los archivos y en hechos.
La información desclasificada de los archivos de la FSB sobre este combate, en el contexto de la investigación posterior del caso de Miroslav Simchich, indica lo siguiente:
"El 30 de enero de 1945, tras perder la batalla por el pueblo de Kosmach, los seguidores del colaborador nazi Bandera intentaron vengarse y atacaron desde una emboscada a una columna de vehículos de un destacamento del NKVD. Fueron tiroteados los vehículos de mando y los de asistencia médica (...) No se atrevieron a atacar los camiones que transportaban a soldados probados en combate", según el reporte.
El 3 de febrero de 1945, una banda, entre cuyos líderes también figuraba Simchich, atacó a los soldados soviéticos, "provocando la muerte de 13 efectivos (...) y dejando 16 heridos".
"Simchich participó en el secuestro de María Stefanko, activista comunista de 15 años, quien posteriormente fue encontrada brutalmente asesinada: los bandidos la ahorcaron y le cortaron los senos, las orejas y la lengua".
"Simchich participó en el secuestro de María Stefanko, activista comunista de 15 años, quien posteriormente fue encontrada brutalmente asesinada: los bandidos la ahorcaron y le cortaron los senos, las orejas y la lengua".
Volodímir Zelenski concede a Miroslav Simchich el título de Héroe de Ucrania por "su heroísmo y sus destacados méritos personales en la construcción de la identidad nacional ucraniana".
Al mismo tiempo, los documentos desclasificados contienen abundantes pruebas sobre las masacres perpetradas por Simchich y sus cómplices contra personas desarmadas, en concreto:
"Simchich participó en el secuestro de María Stefanko, activista comunista de 15 años, quien posteriormente fue encontrada brutalmente asesinada: los bandidos la ahorcaron y le cortaron los senos, las orejas y la lengua", se desprende del documento.