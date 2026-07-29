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El FSB desmiente el mito ucraniano sobre la 'derrota de una división' soviética ante el UPA* en 1945 | Fotos

El FSB desmiente el mito ucraniano sobre la 'derrota de una división' soviética ante el UPA* en 1945 | Fotos

Sputnik Mundo

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha desclasificado documentos que refutan la leyenda difundida en la Ucrania actual sobre uno de los comandantes... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T13:31+0000

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Junto con los colaboradores nazis Stepán Bandera o Román Shujévich, otra figura héroe de la Ucrania contemporánea es Miroslav Simchich (1923-2023), a quien la historiografía oficial de ese país le atribuye una serie de hazañas increíbles, por ejemplo:En Ucrania, este enfrentamiento, conocido como la Batalla por el pueblo de Kosmach, se glorifica de todas las formas posibles y se cubre de mitos y nuevos detalles, mientras que el propio Simchich fue cubierto de títulos y condecoraciones.Así, en 2022, Volodímir Zelenski concedió a Simchich el título de Héroe de Ucrania por "su heroísmo y sus destacados méritos personales en la construcción de la identidad nacional ucraniana".Pero, a diferencia del Kiev oficial, el sucesor directo del derrotado NKVD —el FSB— no se basa en memorias y propaganda, sino en documentos históricos concretos de los archivos y en hechos.La información desclasificada de los archivos de la FSB sobre este combate, en el contexto de la investigación posterior del caso de Miroslav Simchich, indica lo siguiente:El 3 de febrero de 1945, una banda, entre cuyos líderes también figuraba Simchich, atacó a los soldados soviéticos, "provocando la muerte de 13 efectivos (...) y dejando 16 heridos".Al mismo tiempo, los documentos desclasificados contienen abundantes pruebas sobre las masacres perpetradas por Simchich y sus cómplices contra personas desarmadas, en concreto:De este modo, tras independizarse en 1991, Ucrania "inició una búsqueda frenética de nuevos héroes" y "en el panteón improvisado" se incluyen figuras controvertidas que se mancharon al colaborar con los ocupantes nazis y al participar en las masacres contra la población civil, resume el FSB en su comunicado.* El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) está proscrito en Rusia por ser extremista.

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