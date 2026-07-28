Rusia libera una localidad y abate hasta 1.410 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Krasni Kut, en la república popular de Donetsk, y derribaron 842 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.410 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 365 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 250 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 842 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 191.280 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.339 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.933 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.675 vehículos militares especiales.
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