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La tecnología de vanguardia cobra protagonismo en China, según medio
La tecnología de vanguardia cobra protagonismo en China, según medio
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Lo afirma el diario Global Times tras el histórico debut bursátil del fabricante de chips de memoria CXMT (ChangXin Memory Technologies) en la Bolsa de... 28.07.2026, Sputnik Mundo
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El rotativo destaca que el aumento de más del 465% en el precio de las acciones de la compañía durante su primer día de cotización, situándola a la cabeza del mercado por capitalización bursátil, envía una señal inequívoca sobre el cambio de rumbo en el modelo de desarrollo chino.El artículo subraya que CXMT ha logrado la producción masiva e independiente de chips de memoria DRAM, desafiando el histórico oligopolio de tres gigantes extranjeros (Samsung, SK hynix y Micron). De acuerdo con el diario, el avance de la firma en tan solo una década no solo demuestra la viabilidad de la autosuficiencia tecnológica, sino que ha servido para estructurar un amplio ecosistema de empresas de suministros, equipos y empaquetado en el país gracias a la rentabilidad de las inversiones a largo plazo.Esta evolución trasciende el sector de los semiconductores, sostiene el Global Times, señalando que una historia similar se repite en campos como la computación avanzada, el software industrial y las nuevas energías. La nota hace hincapié en que casi la mitad de las diez empresas más valiosas del mercado bursátil chino pertenecen ya al sector tecnológico, lo que a juicio del medio refleja una transición estructural hacia un crecimiento de alta calidad centrado en la innovación propia.Para el medio, el impulso del sector responde a la alineación entre políticas estatales continuas, capital industrial paciente y una fuerza laboral altamente calificada. El artículo argumenta que esta sinergia entre el sistema financiero y la economía real proporciona el músculo económico necesario para que los fabricantes chinos reinviertan continuamente en capacidad y tecnología, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales frente a las presiones de la competencia global.A pesar del entusiasmo en los mercados, el diario invoca también al pragmatismo, recordando la naturaleza altamente cíclica del mercado de chips y señalando que las restricciones internacionales sobre equipos de litografía de última generación (EUV) representan un desafío considerable, sugiriendo que la elevada cotización de la empresa responde en parte a la euforia de los inversores por la sustitución nacional de componentes.Sin embargo, el Global Times asegura que la ruta hacia una economía impulsada por la innovación en China es irreversible, independientemente de las fluctuaciones del mercado bursátil. Ante un panorama internacional marcado por vientos en contra para la globalización y barreras comerciales cada vez más complejas, el periódico concluye que el control directo de las tecnologías clave constituye el único camino para mantener la estabilidad y la competitividad industrial del país a largo plazo.
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La tecnología de vanguardia cobra protagonismo en China, según medio

06:44 GMT 28.07.2026
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Los semiconductores son definitorios del comercio tecnológico contemporáneo - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
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Lo afirma el diario Global Times tras el histórico debut bursátil del fabricante de chips de memoria CXMT (ChangXin Memory Technologies) en la Bolsa de Shanghái.
El rotativo destaca que el aumento de más del 465% en el precio de las acciones de la compañía durante su primer día de cotización, situándola a la cabeza del mercado por capitalización bursátil, envía una señal inequívoca sobre el cambio de rumbo en el modelo de desarrollo chino.
El artículo subraya que CXMT ha logrado la producción masiva e independiente de chips de memoria DRAM, desafiando el histórico oligopolio de tres gigantes extranjeros (Samsung, SK hynix y Micron). De acuerdo con el diario, el avance de la firma en tan solo una década no solo demuestra la viabilidad de la autosuficiencia tecnológica, sino que ha servido para estructurar un amplio ecosistema de empresas de suministros, equipos y empaquetado en el país gracias a la rentabilidad de las inversiones a largo plazo.
China desafía a Estados Unidos con la IA: Es el modelo más potente de código abierto - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
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23 de julio, 20:45 GMT
Esta evolución trasciende el sector de los semiconductores, sostiene el Global Times, señalando que una historia similar se repite en campos como la computación avanzada, el software industrial y las nuevas energías. La nota hace hincapié en que casi la mitad de las diez empresas más valiosas del mercado bursátil chino pertenecen ya al sector tecnológico, lo que a juicio del medio refleja una transición estructural hacia un crecimiento de alta calidad centrado en la innovación propia.
Para el medio, el impulso del sector responde a la alineación entre políticas estatales continuas, capital industrial paciente y una fuerza laboral altamente calificada. El artículo argumenta que esta sinergia entre el sistema financiero y la economía real proporciona el músculo económico necesario para que los fabricantes chinos reinviertan continuamente en capacidad y tecnología, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales frente a las presiones de la competencia global.
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Así es como el sello 'hecho en China' se ha convertido en un símbolo de alto valor, según un medio
21 de julio, 06:44 GMT
A pesar del entusiasmo en los mercados, el diario invoca también al pragmatismo, recordando la naturaleza altamente cíclica del mercado de chips y señalando que las restricciones internacionales sobre equipos de litografía de última generación (EUV) representan un desafío considerable, sugiriendo que la elevada cotización de la empresa responde en parte a la euforia de los inversores por la sustitución nacional de componentes.
Sin embargo, el Global Times asegura que la ruta hacia una economía impulsada por la innovación en China es irreversible, independientemente de las fluctuaciones del mercado bursátil. Ante un panorama internacional marcado por vientos en contra para la globalización y barreras comerciales cada vez más complejas, el periódico concluye que el control directo de las tecnologías clave constituye el único camino para mantener la estabilidad y la competitividad industrial del país a largo plazo.
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