"Motivo de orgullo": los hablantes de español superan los 600 millones en todo el mundo

El número de hablantes de español en 2024 superó por primera vez los 600 millones en todo el mundo, según el nuevo anuario 'El español en el mundo 2023'... 31.10.2024

De acuerdo con el documento de 652 páginas —que contiene información sobre la presencia de dicha lengua a nivel internacional, así como proyecciones a futuro sobre el idioma—, de los 600 millones 607.806 hablantes de español, casi 500 millones (498.497.757) son hablantes nativos. En tanto, 78 millones son hablantes de competencia limitada y más de 24 millones son estudiantes de la lengua, concentrados especialmente en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Además, el número de aprendices de esta lengua ha incrementado a un ritmo medio del 2%, "impulsado por su dinamismo en países de la Unión Europea y África occidental y central". En ese sentido, el idioma de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, se mantiene como la segunda lengua materna del planeta, sólo después del chino mandarín, que suma 939 millones 237.350 de hablantes. En palabras del director del Instituto Cervantes, el escritor Luis García Montero, los datos son "motivo para el orgullo", aunque precisó que no deben llevar a la autocomplacencia. Además, Montero resaltó la "alegría" que provoca la buena salud del español "en una situación difícil para el mundo", en referencia a los conflictos bélicos en curso en Oriente Medio y Europa del Este. El estudio, además, contiene información sobre la situación del español en España, México, Cuba, Perú, Argentina, Colombia, Chile y Guinea Ecuatorial. Al mismo tiempo, el estudio resalta que el volumen de hablantes nativos de español fuera de los países hispánicos es de 45 millones 689.802 personas, mientras que el número de hablantes de español fuera de los países de habla hispana roza los 100 millones, lo que se explica por el trasfondo migratorio. Es por esa razón que el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, destacó que la demografía del español continúa expandiéndose, pero no en la misma proporción que hace unas décadas. El informe también reflexiona sobre las relaciones entre lengua y cultura, por lo que aborda diversos aspectos como la comunicación entre cultura, lengua y sociedad; el papel de la literatura en la enseñanza de lenguas; el protagonismo de las series de ficción en la industria cultural española; así como la música como herramienta de difusión cultural y el impacto económico de los videojuegos en español o la cultura científica como oportunidad. En ese sentido, en 2023, casi la cuarta parte de las canciones en las listas de éxitos en portales de streaming como YouTube o Spotify utilizaban el español. En el mismo año, según el informe, el consumo de música en inglés cayó un 3,8%, el mismo porcentaje que aumentó el consumo de música en español. Adicionalmente, más de la mitad de los artistas que han generado más de 100.000 dólares en Spotify provienen de países en los que el inglés no es la primera lengua. Por otro lado, en el sector editorial y de la traducción, la lengua española ocupa el sexto lugar mundial de idioma traducido a otro en el campo de la literatura. Además, es la tercera lengua a la que más se traduce. Mientras que 7% de los libros que se editan en el mundo están en español. En cuanto a las lenguas indígenas, la proporción de hablantes con dominio del español en los países hispanohablantes es del 93,63%. Mientras que el porcentaje de la población indígena u originaria capaz de comunicarse en español, según el informe, es del 92,25%. Ecuador, Venezuela y Guatemala son los países hispanohablantes con los registros más bajos en cuanto al dominio del español entre su población indígena, con más del 20% de personas que no hablan esta lengua. En el caso particular de Ecuador, la cifra alcanza un 34,2%.

