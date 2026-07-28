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El conflicto en Ucrania podría derivar en una guerra a gran escala, alerta un analista
El conflicto en Ucrania podría derivar en una guerra a gran escala, alerta un analista
Sputnik Mundo
Washington no utilizó todas sus herramientas de presión para convencer a Kiev de sentarse a la mesa de negociaciones y resolver el conflicto ucraniano, señaló... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T10:10+0000
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En este sentido, criticó a la parte estadounidense por no "ejercer toda la presión posible". Al retirar gran parte de su apoyo, EEUU no consiguió mantener esa estrategia en favor del proceso de paz durante el tiempo suficiente."Pero no fuimos lo suficientemente valientes ni decisivos a la hora de hacerlo y, por eso, ahora la situación seguirá avanzando poco a poco hacia un conflicto de mayor envergadura", advirtió.Aunque las consultas entre las partes permanecen congeladas, últimamente la parte estadounidense ha vuelto a expresar en el espacio mediático su voluntad de participar en el proceso de paz. Así, en la víspera, el representante de Washington en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas, Dan Negrea, aseveró que EEUU se mantiene preparado para tener un rol constructivo y facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.El 23 de julio, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, reafirmó el compromiso de Moscú con las propuestas formuladas por EEUU durante la cumbre de Anchorage, en agosto de 2025.Esto se produce en un contexto en el que las tropas rusas continúan avanzando en la república popular de Donetsk y en la dirección de Dnepropetrovsk, mientras las bajas ucranianas se estiman en miles cada día.
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El conflicto en Ucrania podría derivar en una guerra a gran escala, alerta un analista
Washington no utilizó todas sus herramientas de presión para convencer a Kiev de sentarse a la mesa de negociaciones y resolver el conflicto ucraniano, señaló el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EEUU, Joe Kent. En la actualidad, esta falta de acción corre el riesgo de desembocar en una crisis aún mayor, agregó.
"Creo que podríamos influir en el desenlace de esta guerra si simplemente dejáramos de financiar a Ucrania y presionáramos a nuestros aliados de la OTAN para que también dejaran de hacerlo", aclaró.
En este sentido, criticó a la parte estadounidense por no "ejercer toda la presión posible". Al retirar gran parte de su apoyo, EEUU no consiguió mantener esa estrategia en favor del proceso de paz durante el tiempo suficiente.
"Pero no fuimos lo suficientemente valientes ni decisivos a la hora de hacerlo y, por eso, ahora la situación seguirá avanzando poco a poco hacia un conflicto de mayor envergadura", advirtió.
Aunque las consultas entre las partes permanecen congeladas, últimamente la parte estadounidense ha vuelto a expresar en el espacio mediático su voluntad de participar en el proceso de paz. Así, en la víspera, el representante de Washington en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas, Dan Negrea, aseveró que EEUU se mantiene preparado para tener un rol constructivo y facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
El 23 de julio, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, reafirmó el compromiso de Moscú
con las propuestas formuladas por EEUU durante la cumbre de Anchorage, en agosto de 2025.
Esto se produce en un contexto en el que las tropas rusas continúan avanzando en la república popular de Donetsk y en la dirección de Dnepropetrovsk, mientras las bajas ucranianas se estiman en miles cada día.
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