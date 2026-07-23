https://noticiaslatam.lat/20260723/rusia-sigue-abierta-a-las-negociaciones-sobre-ucrania-sostiene-kremlin-1174386795.html
Rusia sigue abierta a las negociaciones sobre Ucrania, sostiene Kremlin
Rusia sigue abierta a las negociaciones sobre Ucrania, sostiene Kremlin
Sputnik Mundo
Aunque Rusia está dispuesta a negociar, continuará la operación militar especial en Ucrania mientras los aliados occidentales sigan instando a Kiev a proseguir... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T11:22+0000
2026-07-23T11:22+0000
2026-07-23T11:22+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/1b/1162253193_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0e8456f38d7cffa289d25dea2c05c103.jpg
El portavoz también señaló que Moscú registra "una dinámica positiva" en la línea del frente en la zona de la operación.Al mismo tiempo, aseveró que los contactos sobre la solución del conflicto en Ucrania siguen su curso, pero por el momento no cabe hablar de una aceleración de este proceso.El diálogo con la parte estadounidense continúa "a través de los canales de trabajo existentes".Horas antes, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantuvieron una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada en Manila.En este sentido, Lavrov confirmó la disposición de Rusia a alcanzar una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania. Las partes acordaron continuar los contactos por medio de sus respectivos ministerios.
https://noticiaslatam.lat/20260722/el-cambio-de-liderazgo-militar-en-ucrania-no-afectara-la-situacion-en-el-frente-indica-el-kremlin-1174370759.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/1b/1162253193_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_abb51db5fa5f30df6be43f227355d8e8.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia sigue abierta a las negociaciones sobre Ucrania, sostiene Kremlin
Aunque Rusia está dispuesta a negociar, continuará la operación militar especial en Ucrania mientras los aliados occidentales sigan instando a Kiev a proseguir las hostilidades, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Seguimos abiertos al proceso de negociación, pero en una situación en la que el régimen de Kiev sigue siendo incitado por las capitales europeas a continuar la guerra, nosotros también proseguimos con nuestra operación militar especial", precisó.
El portavoz también señaló que Moscú registra "una dinámica positiva" en la línea del frente en la zona de la operación.
Al mismo tiempo, aseveró que los contactos sobre la solución del conflicto en Ucrania siguen su curso, pero por el momento no cabe hablar de una aceleración de este proceso.
El diálogo con la parte estadounidense continúa "a través de los canales de trabajo existentes".
"Esperamos que, cuando los negociadores estadounidenses tengan más disponibilidad, podamos reanudar el diálogo presencial y que puedan venir a Moscú para continuar nuestras conversaciones", señaló el vocero.
Horas antes, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantuvieron una reunión
al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada en Manila.
En este sentido, Lavrov confirmó la disposición de Rusia a alcanzar una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania. Las partes acordaron continuar los contactos por medio de sus respectivos ministerios.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.