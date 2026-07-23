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Rusia sigue abierta a las negociaciones sobre Ucrania, sostiene Kremlin

Rusia sigue abierta a las negociaciones sobre Ucrania, sostiene Kremlin

Sputnik Mundo

Aunque Rusia está dispuesta a negociar, continuará la operación militar especial en Ucrania mientras los aliados occidentales sigan instando a Kiev a proseguir... 23.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-23T11:22+0000

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El portavoz también señaló que Moscú registra "una dinámica positiva" en la línea del frente en la zona de la operación.Al mismo tiempo, aseveró que los contactos sobre la solución del conflicto en Ucrania siguen su curso, pero por el momento no cabe hablar de una aceleración de este proceso.El diálogo con la parte estadounidense continúa "a través de los canales de trabajo existentes".Horas antes, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantuvieron una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada en Manila.En este sentido, Lavrov confirmó la disposición de Rusia a alcanzar una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania. Las partes acordaron continuar los contactos por medio de sus respectivos ministerios.

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