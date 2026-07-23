¿De qué conversaron Serguéi Lavrov y Marco Rubio en Manila?

"Se mantuvo un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales, basándose en los recientes contactos de alto nivel", reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. Serguéi Lavrov informó a Marco Rubio sobre la situación real en la línea de contacto en Ucrania, reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. "Durante el debate sobre la cuestión ucraniana, Serguéi Lavrov informó a su homólogo estadounidense sobre la situación real en la línea de contacto y subrayó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev y las políticas desestabilizadoras de los países europeos, que siguen buscando infligir una 'derrota estratégica' a Rusia", se señala.A su vez, Lavrov reafirmó el compromiso de Rusia con las propuestas presentadas por Estados Unidos en Alaska.Asimismo, los jefes de la diplomacia analizaron la situación en el golfo Pérsico.Además, las partes abordaron la normalización de las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas rusa y estadounidense."Se llegó a un acuerdo para continuar los contactos entre los ministerios de política exterior, incluso a través de la participación de ambos países en organizaciones internacionales", dijo el ministerio ruso en un comunicado.El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 35 minutos, según un corresponsal de Sputnik.El último encuentro entre Lavrov y Rubio tuvo lugar en Nueva York el 24 de septiembre de 2025, durante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha tenido un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Manila, capital de Filipinas, en el marco de las reuniones ministeriales de la ASEAN.
"Se mantuvo un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales, basándose en los recientes contactos de alto nivel", reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.
Serguéi Lavrov informó a Marco Rubio sobre la situación real en la línea de contacto en Ucrania, reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
"Durante el debate sobre la cuestión ucraniana, Serguéi Lavrov informó a su homólogo estadounidense sobre la situación real en la línea de contacto y subrayó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev y las políticas desestabilizadoras de los países europeos, que siguen buscando infligir una 'derrota estratégica' a Rusia", se señala.
A su vez, Lavrov reafirmó el compromiso de Rusia con las propuestas presentadas por Estados Unidos en Alaska.
Asimismo, los jefes de la diplomacia analizaron la situación en el golfo Pérsico.
Además, las partes abordaron la normalización de las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas rusa y estadounidense.
"Se llegó a un acuerdo para continuar los contactos entre los ministerios de política exterior, incluso a través de la participación de ambos países en organizaciones internacionales", dijo el ministerio ruso en un comunicado.
El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 35 minutos, según un corresponsal de Sputnik.
El último encuentro entre Lavrov y Rubio tuvo lugar en Nueva York el 24 de septiembre de 2025, durante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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