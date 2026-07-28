Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260728/cuba-tilda-de-subordinacion-a-eeuu-el-anuncio-de-de-la-espriella-de-ruptura-diplomatica-con-el-pais-1174445423.html
Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país
Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país
Sputnik Mundo
La Habana rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
américa latina
cuba
eeuu
colombia
política
la habana
abelardo de la espriella
gobierno de colombia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_0:53:1023:628_1920x0_80_0_0_c207adaa8da58e2bdfaee2e50c9813d3.jpg
De concretarse esta decisión, "quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo Gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por EEUU", apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.Además, la Cancillería cubana destacó la "relación bilateral fluida" con Colombia, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, así como el interés permanente de La Habana de ampliarla y fortalecerla."Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno", subraya el comunicado.En ese sentido, Cuba indicó que honrará sus compromisos con los estudiantes colombianos que cursan la carrera de Medicina en el país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.Previamente, De la Espriella anunció que Colombia cerrará próximamente 14 embajadas, particularmente en Cuba y Nicaragua, así como una quincena de consulados en otros países.
https://noticiaslatam.lat/20260714/que-impactos-tendria-que-el-gobierno-de-de-la-espriella-retire-la-embajada-de-colombia-de-cuba-1174270564.html
cuba
eeuu
colombia
la habana
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_57:0:965:681_1920x0_80_0_0_75a59362c63795a050cf6682cf3e094e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, eeuu, colombia, política, la habana, abelardo de la espriella, gobierno de colombia
cuba, eeuu, colombia, política, la habana, abelardo de la espriella, gobierno de colombia

Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país

18:10 GMT 28.07.2026
© Foto : X/@BrunoRguezPBruno Rodríguez, canciller cubano
Bruno Rodríguez, canciller cubano - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
© Foto : X/@BrunoRguezP
Síguenos en
La Habana rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su Gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con Cuba, indican en la Cancillería cubana.

"Se trata de declaraciones que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia", expresan desde la entidad.

De concretarse esta decisión, "quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo Gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por EEUU", apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
Además, la Cancillería cubana destacó la "relación bilateral fluida" con Colombia, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, así como el interés permanente de La Habana de ampliarla y fortalecerla.
"Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno", subraya el comunicado.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
América Latina
¿Qué impactos tendría que el Gobierno de De la Espriella retire la Embajada de Colombia de Cuba?
14 de julio, 02:13 GMT
En ese sentido, Cuba indicó que honrará sus compromisos con los estudiantes colombianos que cursan la carrera de Medicina en el país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.
Previamente, De la Espriella anunció que Colombia cerrará próximamente 14 embajadas, particularmente en Cuba y Nicaragua, así como una quincena de consulados en otros países.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала