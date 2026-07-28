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Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país

Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país

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La Habana rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T18:10+0000

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De concretarse esta decisión, "quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo Gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por EEUU", apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.Además, la Cancillería cubana destacó la "relación bilateral fluida" con Colombia, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, así como el interés permanente de La Habana de ampliarla y fortalecerla."Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno", subraya el comunicado.En ese sentido, Cuba indicó que honrará sus compromisos con los estudiantes colombianos que cursan la carrera de Medicina en el país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.Previamente, De la Espriella anunció que Colombia cerrará próximamente 14 embajadas, particularmente en Cuba y Nicaragua, así como una quincena de consulados en otros países.

https://noticiaslatam.lat/20260714/que-impactos-tendria-que-el-gobierno-de-de-la-espriella-retire-la-embajada-de-colombia-de-cuba-1174270564.html

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