https://noticiaslatam.lat/20260728/cuba-tilda-de-subordinacion-a-eeuu-el-anuncio-de-de-la-espriella-de-ruptura-diplomatica-con-el-pais-1174445423.html
Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país
Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país
Sputnik Mundo
La Habana rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
américa latina
cuba
eeuu
colombia
política
la habana
abelardo de la espriella
gobierno de colombia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_0:53:1023:628_1920x0_80_0_0_c207adaa8da58e2bdfaee2e50c9813d3.jpg
De concretarse esta decisión, "quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo Gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por EEUU", apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.Además, la Cancillería cubana destacó la "relación bilateral fluida" con Colombia, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, así como el interés permanente de La Habana de ampliarla y fortalecerla."Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno", subraya el comunicado.En ese sentido, Cuba indicó que honrará sus compromisos con los estudiantes colombianos que cursan la carrera de Medicina en el país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.Previamente, De la Espriella anunció que Colombia cerrará próximamente 14 embajadas, particularmente en Cuba y Nicaragua, así como una quincena de consulados en otros países.
https://noticiaslatam.lat/20260714/que-impactos-tendria-que-el-gobierno-de-de-la-espriella-retire-la-embajada-de-colombia-de-cuba-1174270564.html
cuba
eeuu
colombia
la habana
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_57:0:965:681_1920x0_80_0_0_75a59362c63795a050cf6682cf3e094e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, eeuu, colombia, política, la habana, abelardo de la espriella, gobierno de colombia
cuba, eeuu, colombia, política, la habana, abelardo de la espriella, gobierno de colombia
Cuba tilda de "subordinación a EEUU" el anuncio de De la Espriella de ruptura diplomática con el país
La Habana rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su Gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con Cuba, indican en la Cancillería cubana.
"Se trata de declaraciones que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia", expresan desde la entidad.
De concretarse esta decisión, "quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo Gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por EEUU", apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
Además, la Cancillería cubana destacó la "relación bilateral fluida" con Colombia, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, así como el interés permanente de La Habana de ampliarla y fortalecerla.
"Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno", subraya el comunicado.
En ese sentido, Cuba indicó que honrará sus compromisos con los estudiantes colombianos que cursan la carrera de Medicina en el país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.
Previamente, De la Espriella anunció que Colombia cerrará próximamente 14 embajadas
, particularmente en Cuba y Nicaragua, así como una quincena de consulados en otros países.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.