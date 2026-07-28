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Asamblea Nacional de Nicaragua crea una Comisión Especial para consulta sobre la reforma parcial a la Constitución
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La comisión, integrada por 12 diputados y presidida por Gustavo Porras, quedó conformada principalmente por miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y presidentes de comisiones legislativas. Posteriormente, el plenario fue convocado a respaldar mediante votación la integración de este órgano especial.La iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que, de acuerdo con el documento, amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.Ante ese escenario, se reafirma el compromiso del Estado de continuar la lucha contra la pobreza, preservar la soberanía y garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Finalmente, la propuesta es remitida a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para su consulta y dictamen.En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone la ampliación del período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esto garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para realizar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.La base legal de la iniciativa invoca como fundamento los artículos 15, 132, 134, 177 y 178 de la Constitución, así como los artículos 92, 101, 102 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que regulan la presentación y trámite de reformas constitucionales.
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Asamblea Nacional de Nicaragua crea una Comisión Especial para consulta sobre la reforma parcial a la Constitución

17:14 GMT 28.07.2026
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La Asamblea Nacional de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
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Marcela Rivera
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La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política y anunció la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional, encargada de estudiar, consultar y dictaminar la propuesta junto con las leyes constitucionales necesarias.
La comisión, integrada por 12 diputados y presidida por Gustavo Porras, quedó conformada principalmente por miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y presidentes de comisiones legislativas. Posteriormente, el plenario fue convocado a respaldar mediante votación la integración de este órgano especial.
La iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que, de acuerdo con el documento, amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.
Ante ese escenario, se reafirma el compromiso del Estado de continuar la lucha contra la pobreza, preservar la soberanía y garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Finalmente, la propuesta es remitida a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para su consulta y dictamen.
Wendy Morales, procuradora general de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
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En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone la ampliación del período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esto garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para realizar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.
La base legal de la iniciativa invoca como fundamento los artículos 15, 132, 134, 177 y 178 de la Constitución, así como los artículos 92, 101, 102 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que regulan la presentación y trámite de reformas constitucionales.
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