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Asamblea Nacional de Nicaragua crea una Comisión Especial para consulta sobre la reforma parcial a la Constitución

Asamblea Nacional de Nicaragua crea una Comisión Especial para consulta sobre la reforma parcial a la Constitución

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La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política y anunció la creación de una Comisión Especial de... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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La comisión, integrada por 12 diputados y presidida por Gustavo Porras, quedó conformada principalmente por miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y presidentes de comisiones legislativas. Posteriormente, el plenario fue convocado a respaldar mediante votación la integración de este órgano especial.La iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que, de acuerdo con el documento, amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.Ante ese escenario, se reafirma el compromiso del Estado de continuar la lucha contra la pobreza, preservar la soberanía y garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Finalmente, la propuesta es remitida a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para su consulta y dictamen.En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone la ampliación del período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esto garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para realizar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.La base legal de la iniciativa invoca como fundamento los artículos 15, 132, 134, 177 y 178 de la Constitución, así como los artículos 92, 101, 102 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que regulan la presentación y trámite de reformas constitucionales.

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