Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260728/brasil-califica-como-una-provocacion-sin-precedentes-los-comentarios-de-milei-contra-lula-1174440690.html
Brasil califica como "una provocación sin precedentes" los comentarios de Milei contra Lula
Brasil califica como "una provocación sin precedentes" los comentarios de Milei contra Lula
Sputnik Mundo
Mauro Vieira, canciller de Brasil, dijo que las declaraciones del presidente argentino Javier Milei fueron agresivas y representan "una intromisión en temas... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T04:07+0000
2026-07-28T04:07+0000
américa latina
política
seguridad
javier milei
brasil
flávio bolsonaro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/19/1163811224_0:92:1921:1172_1920x0_80_0_0_2d8111d5be7b178e281304e66d3f1f34.jpg
En una entrevista con la prensa argentina, calificó además el accionar de Milei —quien durante su discurso en un acto de Flávio Bolsonaro en San Pablo tildó al presidente brasileño de "presidiario" y "ladrón", entre otros— como "una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar".Por su parte, el Palacio Presidencial de Brasil considera que los ataques del mandatario argentino son "muy graves", por lo que hizo un llamado a la moderación a los miembros del Gobierno.Por su parte, el presidente brasileño respondió con ironía a las declaraciones de su homólogo argentino, al ser cuestionado por periodistas sobre los ataques proferidos en su contra. "¿Quién es ese tipo?", se limitó a decir.
https://noticiaslatam.lat/20260727/-china-apoya-a-brasil-en-la-defensa-de-su-soberania-dice-xi-jinping-1174438754.html
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/19/1163811224_170:0:1733:1172_1920x0_80_0_0_345d424e2d1bbcbf494675043e4faade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, javier milei, brasil, flávio bolsonaro
política, seguridad, javier milei, brasil, flávio bolsonaro

Brasil califica como "una provocación sin precedentes" los comentarios de Milei contra Lula

04:07 GMT 28.07.2026
© Foto : Portal web de la Casa RosadaJavier Milei, presidente de Argentina
Javier Milei, presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
© Foto : Portal web de la Casa Rosada
Síguenos en
Mauro Vieira, canciller de Brasil, dijo que las declaraciones del presidente argentino Javier Milei fueron agresivas y representan "una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente [Luiz Inácio] Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño".
En una entrevista con la prensa argentina, calificó además el accionar de Milei —quien durante su discurso en un acto de Flávio Bolsonaro en San Pablo tildó al presidente brasileño de "presidiario" y "ladrón", entre otros— como "una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar".
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, el 13 de mayo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
Internacional
China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, dice Xi Jinping
ayer, 22:25 GMT
Por su parte, el Palacio Presidencial de Brasil considera que los ataques del mandatario argentino son "muy graves", por lo que hizo un llamado a la moderación a los miembros del Gobierno.
Por su parte, el presidente brasileño respondió con ironía a las declaraciones de su homólogo argentino, al ser cuestionado por periodistas sobre los ataques proferidos en su contra. "¿Quién es ese tipo?", se limitó a decir.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала