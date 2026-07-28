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Brasil califica como "una provocación sin precedentes" los comentarios de Milei contra Lula

Brasil califica como "una provocación sin precedentes" los comentarios de Milei contra Lula

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Mauro Vieira, canciller de Brasil, dijo que las declaraciones del presidente argentino Javier Milei fueron agresivas y representan "una intromisión en temas... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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En una entrevista con la prensa argentina, calificó además el accionar de Milei —quien durante su discurso en un acto de Flávio Bolsonaro en San Pablo tildó al presidente brasileño de "presidiario" y "ladrón", entre otros— como "una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar".Por su parte, el Palacio Presidencial de Brasil considera que los ataques del mandatario argentino son "muy graves", por lo que hizo un llamado a la moderación a los miembros del Gobierno.Por su parte, el presidente brasileño respondió con ironía a las declaraciones de su homólogo argentino, al ser cuestionado por periodistas sobre los ataques proferidos en su contra. "¿Quién es ese tipo?", se limitó a decir.

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