Rusia libera 2 localidades y derriba 498 drones en un día de combates
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Tórskoye, en la república popular de Donetsk, y Kommunárovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como derribaron 498 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.435 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 365 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 230 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 498 aeronaves no tripuladas.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 190.438 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.325 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.925 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.581 vehículos militares especiales.
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