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Rusia libera 2 localidades y derriba 498 drones en un día de combates

Rusia libera 2 localidades y derriba 498 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Tórskoye, en la república popular de Donetsk, y Kommunárovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como... 27.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-27T16:33+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 365 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 230 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 498 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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