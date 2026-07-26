Rusia libera una localidad y derriba 465 drones en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas liberaron la localidad de Shevchenko, en la república popular de Donetsk, y derribaron 465 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.345 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 370 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 465 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 189.940 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.315 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.918 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.496 vehículos militares especiales.
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