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México marcha de la mano de Cuba: "El bloqueo de EEUU es una cobardía"

México marcha de la mano de Cuba: "El bloqueo de EEUU es una cobardía"

Sputnik Mundo

Miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para alzar la voz en contra del asedio de Washington en contra de la isla, en un día que es... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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En dicha fecha se conmemora el Asalto al cuartel Moncada —ocurrido el 26 de julio de 1953—, un evento que es considerado como el inicio formal de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro.Sputnik estuvo presente en la marcha, que partió del Hemiciclo a Juárez y concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano". En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más. Javier Hidalgo, arquitecto, asistió a la marcha con las banderas de México y Cuba atadas a su silla de ruedas. Él se declara seguidor de los idearios de la Revolución cubana en su esencia, que enarbola la lucha por la libertad, la soberanía y la justicia social. Califica como "una canallada y una cobardía" que Washington haya recrudecido su bloqueo económico contra La Habana, a partir de que Donald Trump volvió a la Casa Blanca por segunda ocasión. Héctor Díaz-Polanco, político mexicano, exdiputado federal y antropólogo, también estuvo presente. Frente al estrado donde se cantaban canciones originarias de la mayor de las Antillas, no duda en afirmar que una eventual invasión estadounidense a territorio cubano sería un evento catastrófico de consecuencias devastadoras para la región. "Si Cuba llegara a caer por un golpe infame del imperio, eso tendría consecuencias tremendas que acabaríamos pagando en las próximas décadas, de tal manera que apoyar a Cuba en este momento es un factor crucial en la política. Cuba es el país que más ha sufrido el embate hegemónico del imperio. Ha sido sometido a un castigo extraordinario, quizá solo superado en los últimos meses por el caso de Gaza", comenta el expresidente del Congreso de la Ciudad de México. Por su parte, Danny Sánchez, músico cubano y director de orquesta, admite que su nación atraviesa por un momento muy complicado, sobre todo a nivel económico, porque en cuestión de solidaridad y humanismo, dice, Cuba sigue siendo un ejemplo a seguir. Seguidor igual que muchos cubanos de las ideas de pensadores de épocas anteriores a la Revolución cubana como José Martí o Antonio Macedo, y también de Fidel Castro después, Sánchez considera que "ser revolucionario, ser defensor y ser humano son cosas que a Cuba la caracterizan".

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