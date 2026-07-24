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La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU
La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU
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En 2017, Cuba ostentaba la tasa de mortalidad infantil más baja de América y una de las más bajas a nivel mundial. No obstante, tras el recrudecimiento del... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU
16:52 GMT 24.07.2026 (actualizado: 16:55 GMT 24.07.2026)
En 2017, Cuba ostentaba la tasa de mortalidad infantil más baja de América y una de las más bajas a nivel mundial. No obstante, tras el recrudecimiento del bloqueo contra la isla durante las administraciones de Trump y Biden, ese indicador subió un 141% por las dificultades para acceder a medicamentos, equipos médicos y otros insumos esenciales.
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