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La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU

La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU

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En 2017, Cuba ostentaba la tasa de mortalidad infantil más baja de América y una de las más bajas a nivel mundial. No obstante, tras el recrudecimiento del... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te resume la dinámica que muestra la mortalidad infantil en Cuba durante el recrudecimiento.

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