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¿Los estadounidenses respaldarían el arresto de Netanyahu?
¿Los estadounidenses respaldarían el arresto de Netanyahu?
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Un reciente estudio de opinión pública elaborado por la firma YouGov reveló que un 46% de los adultos en el país norteamericano vería con buenos ojos que las... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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La encuesta se conoce luego de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, planteara la posibilidad de aprehender a Netanyahu cuando viajara a Manhattan para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Sin embargo, días después, el funcionario difundió un video en el que aclaró que la alcaldía carece de la autoridad legal para emprender el arresto ante los señalamientos de crímenes de guerra cometidos en Gaza.Sus dichos provocaron críticas tanto del presidente Donald Trump, quien dijo que Netanyahu "no será arrestado bajo ninguna circunstancia" en suelo estadounidense y defendió las acciones militares del primer ministro, como del propio líder israelí, quien acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su detención.
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¿Los estadounidenses respaldarían el arresto de Netanyahu?

23:19 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the end of a news conference at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla
President Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the end of a news conference at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
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Un reciente estudio de opinión pública elaborado por la firma YouGov reveló que un 46% de los adultos en el país norteamericano vería con buenos ojos que las autoridades arresten al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en caso de que ingrese a Estados Unidos, frente a un 28% que se opone y un 27% que se muestra indeciso.
La encuesta se conoce luego de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, planteara la posibilidad de aprehender a Netanyahu cuando viajara a Manhattan para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante su reunión en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump
20 de julio, 22:54 GMT
Sin embargo, días después, el funcionario difundió un video en el que aclaró que la alcaldía carece de la autoridad legal para emprender el arresto ante los señalamientos de crímenes de guerra cometidos en Gaza.

Sus dichos provocaron críticas tanto del presidente Donald Trump, quien dijo que Netanyahu "no será arrestado bajo ninguna circunstancia" en suelo estadounidense y defendió las acciones militares del primer ministro, como del propio líder israelí, quien acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su detención.
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