¿Los estadounidenses respaldarían el arresto de Netanyahu?
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the end of a news conference at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla
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Un reciente estudio de opinión pública elaborado por la firma YouGov reveló que un 46% de los adultos en el país norteamericano vería con buenos ojos que las autoridades arresten al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en caso de que ingrese a Estados Unidos, frente a un 28% que se opone y un 27% que se muestra indeciso.
La encuesta se conoce luego de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, planteara la posibilidad de aprehender a Netanyahu cuando viajara a Manhattan para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
20 de julio, 22:54 GMT
Sin embargo, días después, el funcionario difundió un video en el que aclaró que la alcaldía carece de la autoridad legal para emprender el arresto ante los señalamientos de crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Sus dichos provocaron críticas tanto del presidente Donald Trump, quien dijo que Netanyahu "no será arrestado bajo ninguna circunstancia" en suelo estadounidense y defendió las acciones militares del primer ministro, como del propio líder israelí, quien acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su detención.
Sus dichos provocaron críticas tanto del presidente Donald Trump, quien dijo que Netanyahu "no será arrestado bajo ninguna circunstancia" en suelo estadounidense y defendió las acciones militares del primer ministro, como del propio líder israelí, quien acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su detención.
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