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Trump cambia de avión en la cumbre de la OTAN por amenaza de atentado, informan medios

Trump cambia de avión en la cumbre de la OTAN por amenaza de atentado, informan medios

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, se vio obligado a cambiar urgentemente del Boeing 747-8, regalado por Catar, al antiguo Air Force One durante su visita a... 25.07.2026, Sputnik Mundo

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La inteligencia interceptó comunicaciones sobre la preparación del atentado durante la participación de Trump en la cumbre de la OTAN. El Servicio Secreto de EEUU recomendó no utilizar el nuevo Boeing 747-8, que, aunque activado de manera acelerada, es considerado inferior en protección antimisiles y capacidades de contramedidas electrónicas.Trump explicó inicialmente el cambio como una oportunidad para que los militares británicos inspeccionaran el nuevo avión.El inquilino de la Casa Blanca llegó a Turquía para participar en la cumbre de la OTAN el 7 de julio a bordo del nuevo Boeing 747-8, pero despegó de Ankara en el antiguo modelo, y en Reino Unido volvió a trasbordar al nuevo aparato.Como ya informaron los interlocutores de los medios, el nuevo avión de Trump, el Air Force One donado por Catar, ofrece menores prestaciones en comparación con el anterior. Según la prensa, el viejo avión podría haber estado equipado con un sistema diseñado para cegar misiles antiaéreos en aproximación, mientras que no consta que la nueva areonave disponga de dicho sistema.Cabe recordar que el nuevo Boeing 747-8 fue regalado al presidente por la familia real de Catar en mayo de 2025. El valor del avión se estima en 400 millones de dólares. Trump aceptó el obsequio con la intención de convertirlo en un pleno "Air Force One", aunque hasta la fecha ha seguido utilizando la antigua versión del avión presidencial, en servicio desde 1990 y dotada de sistemas de defensa más avanzados.El nivel actual de amenazas contra las primeras autoridades del Estado ha alcanzado, en palabras del director del Servicio Secreto, Sean Curran, cifras récord en 24 años. Durante una comparecencia en vísperas de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Curran, quien acompañó personalmente al presidente durante el atentado en Butler en 2024, declaró que "la situación ha superado todos los parámetros posibles y se ha convertido en la más explosiva en la historia del organismo". Más tarde, la Casa Blanca confirmó que el nuevo avión será retirado de servicio durante un mes en el otoño boreal para realizar mejoras técnicas adicionales.

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