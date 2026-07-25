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Terrorismo energético contra EEUU: el Kremlin reacciona a los ataques ucranianos contra ductos del Caspio
Terrorismo energético contra EEUU: el Kremlin reacciona a los ataques ucranianos contra ductos del Caspio
Sputnik Mundo
Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) constituyen una forma de terrorismo... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T15:41+0000
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Al atacar la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, Ucrania también golpea a Kazajistán y a Estados Unidos, ya que entre sus accionistas figuran empresas estadounidenses, subrayó el portavoz presidencial.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró anteriormente que Kiev está detrás de los ataques contra los buques cisterna en la terminal marítima del CPC. De acuerdo con el organismo, Ucrania intenta infligir daños irreparables al oleoducto. Los ataques deliberados contra instalaciones y buques civiles en las aguas de la terminal marítima del consorcio constituyen también un ataque contra los intereses de los Estados participantes, explicó la Cancillería. Moscú instó a la comunidad internacional a valorar debidamente los ataques de Kiev contra los buques cisterna en la terminal del CPC.Anteriormente, el servicio de prensa del Ministerio de Energía de Kazajistán informó de que la carga de petróleo en el Consorcio del Oleoducto del Caspio había sido suspendida por motivos de seguridad.
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Terrorismo energético contra EEUU: el Kremlin reacciona a los ataques ucranianos contra ductos del Caspio
Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) constituyen una forma de terrorismo energético, declaró el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov.
"Esto es, evidentemente, [terrorismo] energético: lo que están haciendo en el mar Negro, lo que están haciendo en el mar de Azov, son ataques terroristas, ataques terroristas internacionales, potencialmente extremadamente peligrosos", señaló.
Al atacar la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, Ucrania también golpea a Kazajistán y a Estados Unidos, ya que entre sus accionistas figuran empresas estadounidenses, subrayó el portavoz presidencial.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró anteriormente que Kiev está detrás de los ataques contra los buques cisterna en la terminal marítima del CPC. De acuerdo con el organismo, Ucrania intenta infligir daños irreparables al oleoducto.
Los ataques deliberados contra instalaciones y buques civiles en las aguas de la terminal marítima del consorcio constituyen también un ataque contra los intereses de los Estados participantes, explicó la Cancillería. Moscú instó a la comunidad internacional a valorar debidamente los ataques de Kiev contra los buques cisterna en la terminal del CPC.
Anteriormente, el servicio de prensa del Ministerio de Energía de Kazajistán informó de que la carga de petróleo en el Consorcio del Oleoducto del Caspio había sido suspendida por motivos de seguridad.