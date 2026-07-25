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"Es una imprudencia": generales europeos alertan sobre la dependencia energética impuesta por EEUU
"Es una imprudencia": generales europeos alertan sobre la dependencia energética impuesta por EEUU
Sputnik Mundo
En Europa crece el temor a una dependencia excesiva a EEUU tras el abandono de los energéticos rusos, informan los medios estadounidenses. La preocupación... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T11:41+0000
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Se subraya que los proveedores estadounidenses ya cubren alrededor de dos tercios de las importaciones europeas de GNL, y que esta proporción podría alcanzar el 80% a finales de la década.En enero, el Consejo de la UE aprobó un reglamento para la eliminación gradual de las compras de combustible ruso. La prohibición de importaciones de GNL mediante contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril, para los contratos a largo plazo está prevista para el 1 de enero de 2027.El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió anteriormente la posibilidad de que el país euroasiático cese los suministros de gas a los mercados europeos ahora mismo, orientándose hacia mercados más prometedores, sin esperar a que comiencen a entrar en vigor las restricciones por parte de la UE.
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"Es una imprudencia": generales europeos alertan sobre la dependencia energética impuesta por EEUU
En Europa crece el temor a una dependencia excesiva a EEUU tras el abandono de los energéticos rusos, informan los medios estadounidenses. La preocupación aumenta ante la inminente interrupción de los suministros de gas natural licuado (GNL) ruso a la UE.
"Europa ha aumentado considerablemente sus importaciones de combustible, especialmente procedentes de EEUU. (…) Esto ha generado una fuerte inquietud entre los responsables de los departamentos de defensa y energía, que temen que el Viejo Continente, al renunciar al gas ruso, esté otorgando a Washington (…) un excesivo poder de presión sobre su política energética interna", señala la publicación.
Se subraya que los proveedores estadounidenses ya cubren alrededor de dos tercios de las importaciones europeas de GNL, y que esta proporción podría alcanzar el 80% a finales de la década.
"Crear una dependencia de EEUU, con todo el respeto, en un momento como este, es una imprudencia", declaró el ex alto mando de la Alianza Atlántica, el general Richard Shirreff.
En enero, el Consejo de la UE aprobó un reglamento para la eliminación gradual de las compras de combustible ruso. La prohibición de importaciones de GNL mediante contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril, para los contratos a largo plazo está prevista para el 1 de enero de 2027.
El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió anteriormente la posibilidad de que el país euroasiático cese los suministros de gas a los mercados europeos ahora mismo, orientándose hacia mercados más prometedores
, sin esperar a que comiencen a entrar en vigor las restricciones por parte de la UE.