https://noticiaslatam.lat/20260725/es-una-imprudencia-generales-europeos-alertan-sobre-la-dependencia-energetica-impuesta-por-eeuu-1174414338.html

"Es una imprudencia": generales europeos alertan sobre la dependencia energética impuesta por EEUU

"Es una imprudencia": generales europeos alertan sobre la dependencia energética impuesta por EEUU

Sputnik Mundo

En Europa crece el temor a una dependencia excesiva a EEUU tras el abandono de los energéticos rusos, informan los medios estadounidenses. La preocupación... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T11:41+0000

2026-07-25T11:41+0000

2026-07-25T11:41+0000

economía

seguridad

eeuu

🌍 europa

unión europea (ue)

📈 mercados y finanzas

gas natural licuado (gnl)

gas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/19/1174414178_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_24456539bcc3f97601fbe6b7b76577c5.jpg

Se subraya que los proveedores estadounidenses ya cubren alrededor de dos tercios de las importaciones europeas de GNL, y que esta proporción podría alcanzar el 80% a finales de la década.En enero, el Consejo de la UE aprobó un reglamento para la eliminación gradual de las compras de combustible ruso. La prohibición de importaciones de GNL mediante contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril, para los contratos a largo plazo está prevista para el 1 de enero de 2027.El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió anteriormente la posibilidad de que el país euroasiático cese los suministros de gas a los mercados europeos ahora mismo, orientándose hacia mercados más prometedores, sin esperar a que comiencen a entrar en vigor las restricciones por parte de la UE.

https://noticiaslatam.lat/20260723/el-lastre-energetico-alemania-paga-el-gas-un-500-mas-caro-que-en-2020-1174391363.html

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, eeuu, 🌍 europa, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas, gas natural licuado (gnl), gas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia