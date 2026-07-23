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Los puertos ucranianos se han vaciado: ¿qué pérdida conlleva la paralización de la navegación marítima?
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Según explicó el ministro de Política Agraria ucraniano, Taras Vysotski, esta decisión fue tomada por los armadores privados y no por las autoridades ucranianas.Las consecuencias de este colapso para la economía del país se evalúan como catastróficas: según cálculos basados en datos del Ministerio de Agricultura de Ucrania, las pérdidas mensuales por la inactividad de la infraestructura portuaria ascenderán a unos 2.000 millones de dólares.Actualmente no hay ningún buque de carga seca ni portacontenedores extranjero en los puertos, y la compañía danesa Maersk ya ha suspendido oficialmente su cooperación con el puerto de Chernomorsk.Anteriormente, la compañía danesa de transporte marítimo Maersk comunicó sobre la paralización de su vínculo con el puerto de Chernomorsk, en la región de Odesa.Tal como afirmó el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, Kiev ha convertido la vía marítima en un corredor permanente de entrega de armas. De hecho, en los últimos días habrían transitado por los puertos de Odesa cerca de 8.000 buques con cargas bélicas, motivo que justifica los impactos sobre dichos blancos.Desde el Ministerio de Defensa ruso han insistido en que sus fuerzas golpean las instalaciones para mermar el potencial militar y económico del adversario. Además, los militares utilizan drones y armamento de precisión de largo alcance, con capacidad para aniquilar cualquier objetivo, ya sea en Kiev o en cualquier punto del territorio ucraniano.
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Los puertos ucranianos se han vaciado: ¿qué pérdida conlleva la paralización de la navegación marítima?

12:18 GMT 23.07.2026
© AP Photo / Nina LyashonokEl buque granelero Star Helena zarpa del puerto de Odesa
El buque granelero Star Helena zarpa del puerto de Odesa - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
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Los accesos de buques extranjeros a los puertos ucranianos de Odesa, Chernomorsk y Yuzhni se han detenido por completo. Si el día anterior aún entraban entre 4 y 5 barcos en la zona portuaria, hoy el movimiento se ha paralizado totalmente.
Según explicó el ministro de Política Agraria ucraniano, Taras Vysotski, esta decisión fue tomada por los armadores privados y no por las autoridades ucranianas.
"Esta es una decisión de los armadores; el Estado, por su parte, no ha limitado nada", declaró el alto cargo.
Las consecuencias de este colapso para la economía del país se evalúan como catastróficas: según cálculos basados en datos del Ministerio de Agricultura de Ucrania, las pérdidas mensuales por la inactividad de la infraestructura portuaria ascenderán a unos 2.000 millones de dólares.

Actualmente no hay ningún buque de carga seca ni portacontenedores extranjero en los puertos, y la compañía danesa Maersk ya ha suspendido oficialmente su cooperación con el puerto de Chernomorsk.
Anteriormente, la compañía danesa de transporte marítimo Maersk comunicó sobre la paralización de su vínculo con el puerto de Chernomorsk, en la región de Odesa.

Tal como afirmó el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, Kiev ha convertido la vía marítima en un corredor permanente de entrega de armas. De hecho, en los últimos días habrían transitado por los puertos de Odesa cerca de 8.000 buques con cargas bélicas, motivo que justifica los impactos sobre dichos blancos.

Desde el Ministerio de Defensa ruso han insistido en que sus fuerzas golpean las instalaciones para mermar el potencial militar y económico del adversario. Además, los militares utilizan drones y armamento de precisión de largo alcance, con capacidad para aniquilar cualquier objetivo, ya sea en Kiev o en cualquier punto del territorio ucraniano.
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