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Guerra al comercio: ¿qué busca realmente Ucrania bombardeando almacenes del mayor cibermercado ruso?
Guerra al comercio: ¿qué busca realmente Ucrania bombardeando almacenes del mayor cibermercado ruso?
Sputnik Mundo
Kiev lleva varios días atacando almacenes de Wildberries —la tienda en línea más grande de Rusia— en distintas ciudades del país. Según Ucrania, ahí se... 24.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-24T12:19+0000
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Según el experto militar Andréi Klintsévich, Wildberries no tiene vínculo alguno con el tráfico de armas ni con el suministro al Ejército ruso. Aunque ocasionalmente se vendan algunos artículos militares de origen chino, esto no convierte a la compañía en participante de la operación militar especial. La venta de armas y componentes bélicos está estrictamente prohibida por la legislación.Esos mismos artículos se venden sin problema en plataformas similares como Amazon, Temu, AliExpress y otros gigantes del comercio digital, tanto en Occidente como en China, y están disponibles en toda Europa. Ni la UE, ni la OTAN, ni el propio Gobierno ucraniano los tratan como objetivos militares legítimos. Wildberries, a menudo llamado el equivalente ruso de Amazon, une a millones de compradores, más de un millón de vendedores, 850.000 marcas y más de 90.000 puntos de entrega. La empresa emplea a más de 150.000 personas. Las interrupciones en el funcionamiento de sus almacenes afectan a miles de pequeños y medianos empresarios, provocando retrasos en las entregas, caídas en las ventas y un aumento del descontento.Asimismo, cientos de miles de comerciantes de Armenia, Kazajistán, Kirguistán o Uzbekistán viven de vender sus productos a través de Wildberries. Cuando bombardean su red logística, lo que hacen es golpear el sustento de pequeñas empresas y familias de toda la región. Tatiana Kim, fundadora y directora ejecutiva de la empresa, condenó enérgicamente los ataques contra las instalaciones de Wildberries, calificándolos de "acto de terrorismo internacional", y prometió toda la ayuda necesaria a las familias de los afectados, así como el pago de compensaciones a los vendedores cuyos productos resultaron perjudicados.En los últimos días, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una serie de ataques contra los centros logísticos de Wildberries en las regiones de Moscú y Tambov, y en los territorios de Krasnodar y Stávropol. El último gran ataque ocurrió en la noche del miércoles, 22 de julio, en Vorónezh. La ofensiva ha dejado muertos y decenas de heridos. Los daños materiales aún se están calculando.
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Guerra al comercio: ¿qué busca realmente Ucrania bombardeando almacenes del mayor cibermercado ruso?
Kiev lleva varios días atacando almacenes de Wildberries —la tienda en línea más grande de Rusia— en distintas ciudades del país. Según Ucrania, ahí se guardaban productos de doble uso: chalecos antibalas, uniformes militares, fibra óptica —material que podría usarse en el conflicto.
Según el experto militar Andréi Klintsévich, Wildberries no tiene vínculo alguno
con el tráfico de armas ni con el suministro al Ejército ruso. Aunque ocasionalmente se vendan algunos artículos militares de origen chino, esto no convierte a la compañía
en participante de la operación militar especial
. La venta de armas y componentes bélicos está estrictamente prohibida por la legislación.
"Allí no se venden armas bajo ninguna circunstancia. Es una actividad regulada por licencias, por lo que componentes, equipos y tecnologías no pueden comercializarse conforme a las leyes de Rusia. Los adversarios —Ucrania y Occidente— lo saben, por lo que surge la pregunta: ¿por qué atacan objetos civiles desprotegidos?", razona Klintsévich.
Esos mismos artículos se venden sin problema en plataformas similares como Amazon, Temu, AliExpress y otros gigantes del comercio digital, tanto en Occidente como en China, y están disponibles en toda Europa. Ni la UE, ni la OTAN, ni el propio Gobierno ucraniano los tratan como objetivos militares legítimos.
Wildberries, a menudo llamado el equivalente ruso de Amazon, une a millones de compradores, más de un millón de vendedores, 850.000 marcas y más de 90.000 puntos de entrega. La empresa emplea a más de 150.000 personas. Las interrupciones en el funcionamiento de sus almacenes afectan a miles de pequeños y medianos empresarios, provocando retrasos en las entregas, caídas en las ventas y un aumento del descontento.
Asimismo, cientos de miles de comerciantes de Armenia, Kazajistán, Kirguistán o Uzbekistán viven de vender sus productos a través de Wildberries. Cuando bombardean su red logística, lo que hacen es golpear el sustento de pequeñas empresas y familias de toda la región. Tatiana Kim, fundadora y directora ejecutiva de la empresa, condenó enérgicamente los ataques contra las instalaciones de Wildberries, calificándolos de "acto de terrorismo internacional", y prometió toda la ayuda necesaria a las familias de los afectados, así como el pago de compensaciones a los vendedores cuyos productos resultaron perjudicados.
En los últimos días, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una serie de ataques contra los centros logísticos de Wildberries en las regiones de Moscú y Tambov, y en los territorios de Krasnodar y Stávropol. El último gran ataque ocurrió en la noche del miércoles, 22 de julio, en Vorónezh. La ofensiva ha dejado muertos y decenas de heridos. Los daños materiales aún se están calculando.