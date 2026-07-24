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"¿Quién fracasó?": Lavrov se pregunta sobre el 'espíritu de Anchorage'

"¿Quién fracasó?": Lavrov se pregunta sobre el 'espíritu de Anchorage'

Sputnik Mundo

El canciller ruso Serguéi Lavrov propuso determinar quién fue exactamente el responsable de la inviabilidad de lo pactado, en respuesta a las declaraciones de... 24.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-24T08:18+0000

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Precisó que la parte rusa tenía dudas, pero al haberlas analizado, llegaron a un acuerdo."Si hay una propuesta y hay un acuerdo, entonces, presumiblemente, había resultados acordados en Anchorage", postuló al agregar que era un consenso mutuo.Al mismo tiempo, apuntó que Kiev sigue rechazando las propuestas de EEUU formuladas en Alaska, entre otras cosas debido a que Washington sigue suministrando armas.En este sentido, el canciller subrayó que Rusia prefiere una solución política, pero no puede hacer nada si EEUU comparte la opinión de los líderes europeos y ucranianos.Así, se refirió a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que "ya no existe ningún Acuerdo de Anchorage", así como a las del ministro de Exteriores en funciones de Ucrania, Andri Sibiga, quien declaró: "Hemos enterrado los acuerdos de Anchorage".Estados Unidos, al parecer, cambió su enfoque respecto a los acuerdos sobre Ucrania alcanzados en la cumbre de Alaska, pero Rusia, en cualquier caso, cumplirá sus objetivos, agregó Lavrov.El 15 de agosto de 2025, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, durante una cumbre de dos horas y 45 minutos. El tema central del encuentro, el primero desde el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca, fue el conflicto ucraniano.Putin ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con Trump en Anchorage y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.

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