"¿Quién fracasó?": Lavrov se pregunta sobre el 'espíritu de Anchorage'
08:18 GMT 24.07.2026 (actualizado: 08:48 GMT 24.07.2026)
© Sputnik / Sergey BobylevSerguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, asiste a las conversaciones ampliadas ruso-uzbekas en la residencia estatal de Kuksaroy.
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El canciller ruso Serguéi Lavrov propuso determinar quién fue exactamente el responsable de la inviabilidad de lo pactado, en respuesta a las declaraciones de Marco Rubio sobre el fracaso de los acuerdos de Anchorage.
"Llegamos a Anchorage con las propuestas preestablecidas de Estados Unidos, aprobadas por el presidente Trump, y las tomamos en consideración, al igual que el presidente Putin, como reiteró recientemente en una de sus ruedas de prensa", señaló.
Precisó que la parte rusa tenía dudas, pero al haberlas analizado, llegaron a un acuerdo.
"Si hay una propuesta y hay un acuerdo, entonces, presumiblemente, había resultados acordados en Anchorage", postuló al agregar que era un consenso mutuo.
Al mismo tiempo, apuntó que Kiev sigue rechazando las propuestas de EEUU formuladas en Alaska, entre otras cosas debido a que Washington sigue suministrando armas.
"Este rechazo tan arrogante, incluso, por así decirlo, despectivo, de la propuesta estadounidense se debe, en gran medida, a que a Zelenski le están suministrando armas a gran escala", aseveró el alto cargo.
En este sentido, el canciller subrayó que Rusia prefiere una solución política, pero no puede hacer nada si EEUU comparte la opinión de los líderes europeos y ucranianos.
Así, se refirió a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que "ya no existe ningún Acuerdo de Anchorage", así como a las del ministro de Exteriores en funciones de Ucrania, Andri Sibiga, quien declaró: "Hemos enterrado los acuerdos de Anchorage".
"Si esas son las opiniones que comparte Estados Unidos, ¿qué podemos hacer entonces? Por supuesto, hemos dicho en repetidas ocasiones que preferimos una solución político-diplomática, pero alcanzaremos nuestros objetivos en cualquier circunstancia", destacó Lavrov.
Estados Unidos, al parecer, cambió su enfoque respecto a los acuerdos sobre Ucrania alcanzados en la cumbre de Alaska, pero Rusia, en cualquier caso, cumplirá sus objetivos, agregó Lavrov.
"Tenemos la conciencia limpia. Saben cómo dicen: si un hombre da su palabra, la cumple. Nosotros dijimos que estábamos preparados. Bueno, por la otra parte este enfoque ha sido modificado, a juzgar por la cita de Rubio. Pero las tareas planteadas por el presidente Putin en junio de 2024, como él subrayó en repetidas ocasiones, serán cumplidas", comentó.
El 15 de agosto de 2025, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, durante una cumbre de dos horas y 45 minutos. El tema central del encuentro, el primero desde el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca, fue el conflicto ucraniano.
Putin ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con Trump en Anchorage y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.
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