Desde Fire Point hasta puertos: Rusia asesta golpes de represalia contra objetivos militares en Ucrania
© AP Photo / Efrem LukatskyRusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Síguenos en
En la noche del 10 al 11 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques coordinados contra instalaciones militares en Kiev y la región de Odesa, informó el Ministerio de Defensa ruso. Entre los objetivos figuraban la planta de ensamblaje de drones Fire Point, así como puertos del mar Negro utilizados con fines militares por Ucrania, detalló.
De acuerdo con el comunicado, en Kiev fueron alcanzados:
La empresa Aerodron. La entidad está involucrada en el desarrollo y la fabricación de aeronaves no tripuladas pesadas y de largo alcance, como el E-300 Enterprise y el D-80 Discovery.
La empresa Fanplit. Sus infraestructuras estaban utilizadas para el ensamblaje y el almacenamiento de drones Fire Point-2 con un alcance de hasta 200 km.
"La fábrica estaba disfrazada como una planta civil de producción de madera contrachapada y muebles, lo que le permitía ocultar el verdadero propósito de la instalación a los servicios de inteligencia y transportar cargamentos de manera legal", subraya el informe.
Mientras tanto, en la región de Odesa, situada a orillas del mar Negro, fueron golpeados los puertos de Chernomorsk y Yuzhni (Pivdenni, en ucraniano), así como Izmaíl en el río Danubio.
Los tres puertos son importantes centros logísticos para las FFAA de Ucrania. Entre los objetivos de los golpes figuraron arsenales de armamento y equipos militares, depósitos de combustible e infraestructura utilizada para la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, destaca el ente castrense.
Los tres puertos son importantes centros logísticos para las FFAA de Ucrania. Entre los objetivos de los golpes figuraron arsenales de armamento y equipos militares, depósitos de combustible e infraestructura utilizada para la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, destaca el ente castrense.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.