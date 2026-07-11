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Desde Fire Point hasta puertos: Rusia asesta golpes de represalia contra objetivos militares en Ucrania

Desde Fire Point hasta puertos: Rusia asesta golpes de represalia contra objetivos militares en Ucrania

Sputnik Mundo

En la noche del 10 al 11 de julio, las FFAA de Rusia lanzaron ataques coordinados contra instalaciones militares en Kiev y la región de Odesa, informó el... 11.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-11T10:20+0000

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De acuerdo con el comunicado, en Kiev fueron alcanzados:Mientras tanto, en la región de Odesa, situada a orillas del mar Negro, fueron golpeados los puertos de Chernomorsk y Yuzhni (Pivdenni, en ucraniano), así como Izmaíl en el río Danubio.Los tres puertos son importantes centros logísticos para las FFAA de Ucrania. Entre los objetivos de los golpes figuraron arsenales de armamento y equipos militares, depósitos de combustible e infraestructura utilizada para la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, destaca el ente castrense.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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