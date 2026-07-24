Israel amenaza a Irán con un "golpe devastador" si atacan su territorio

Previamente, Trump aseguró que Washington se está preparando para un posible ataque superior en escala al de la guerra que comenzó, junto a Israel, el 28 de febrero. Según él, Tel Aviv "se uniría en dos minutos" si se lo solicita.
Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara sopesar un "ataque masivo" contra la nación persa, el titular del Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Tel Aviv está preparándose para afrontar las contingencias que puedan presentarse.
"Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador", sentenció Katz, en medio de una consulta de seguridad en la que participaron altos funcionarios del Ejército.