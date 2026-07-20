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Así es como Nicaragua convierte sus recursos naturales en ingresos estatales
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El ministro del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, Javier Gutiérrez, compartió en una entrevista exclusiva con Sputnik la estrategia de la nación... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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"Tenemos casi 5 millones de hectáreas que son áreas productivas, que se pueden desarrollar para la generación de productos y subproductos, principalmente la madera, la resina, y también tenemos una proporción muy importante en la cual exportamos faunas criadas en cautiverio. Son faunas basadas en mecanismos internacionales que se pueden permitir producir fuera del ámbito natural para poder generar ingresos importantes a través de los recursos naturales", señaló.Turismo ecológicoGutiérrez también mencionó el turismo basado en naturaleza como otro de los temas relevantes para la nación sudamericana: "Nosotros tenemos muchas áreas que visitan, tanto turistas nacionales como no nacionales, y se convierte en una actividad económica muy relevante".En ese sentido, estimó que ocho de cada diez turistas que recibe Nicaragua acuden a dichas áreas, tales como el volcán Masaya o el cerro Negro."Tenemos centros de anidamiento de tortugas marinas, que también es un sitio turístico muy importante en lo que es la costa Pacífico de Nicaragua, que ahí tenemos muchas arribadas de tortugas marinas, y al turista le gusta mucho ir a observar", ahondó.Desafíos en la preservación del medio ambienteEl ministro resaltó el énfasis que hace su cartera en temas como es la cobertura vegetal del territorio nacional.Asimismo, enfatizó que Nicaragua es quien más contribuye al corredor mesoamericano desde el punto de vista de la biodiversidad, mientras que representa un 7% de la biodiversidad global."Nicaragua cuenta con casi 8 millones de hectáreas bajo una administración de áreas de conservación y desarrollo sostenible (...) Poderlas conservar, poderlas administrar de forma adecuada, son de los principales retos que tenemos", subrayó.
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Así es como Nicaragua convierte sus recursos naturales en ingresos estatales

03:05 GMT 20.07.2026
© Sputnik / Captura de pantallaJavier Gutiérrez, ministro del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua
Javier Gutiérrez, ministro del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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El ministro del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, Javier Gutiérrez, compartió en una entrevista exclusiva con Sputnik la estrategia de la nación caribeña en cuanto a la gestión de sus riquezas para la generación de ingresos.
"Tenemos casi 5 millones de hectáreas que son áreas productivas, que se pueden desarrollar para la generación de productos y subproductos, principalmente la madera, la resina, y también tenemos una proporción muy importante en la cual exportamos faunas criadas en cautiverio. Son faunas basadas en mecanismos internacionales que se pueden permitir producir fuera del ámbito natural para poder generar ingresos importantes a través de los recursos naturales", señaló.

Turismo ecológico

Gutiérrez también mencionó el turismo basado en naturaleza como otro de los temas relevantes para la nación sudamericana: "Nosotros tenemos muchas áreas que visitan, tanto turistas nacionales como no nacionales, y se convierte en una actividad económica muy relevante".
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En ese sentido, estimó que ocho de cada diez turistas que recibe Nicaragua acuden a dichas áreas, tales como el volcán Masaya o el cerro Negro.
"Tenemos centros de anidamiento de tortugas marinas, que también es un sitio turístico muy importante en lo que es la costa Pacífico de Nicaragua, que ahí tenemos muchas arribadas de tortugas marinas, y al turista le gusta mucho ir a observar", ahondó.

Desafíos en la preservación del medio ambiente

El ministro resaltó el énfasis que hace su cartera en temas como es la cobertura vegetal del territorio nacional.

"Tenemos un plan nacional que le llamamos 'Verde, que te quiero verde', en el cual incorporamos a través de la reforestación alrededor de 10 millones de plantas anuales. Es decir, tenemos ya un ritmo sostenido por más de 10 años que hemos venido incrementando desde 7 millones a 10 millones de plantas a nivel anual en diferentes áreas del país", apuntó.

Asimismo, enfatizó que Nicaragua es quien más contribuye al corredor mesoamericano desde el punto de vista de la biodiversidad, mientras que representa un 7% de la biodiversidad global.
"Nicaragua cuenta con casi 8 millones de hectáreas bajo una administración de áreas de conservación y desarrollo sostenible (...) Poderlas conservar, poderlas administrar de forma adecuada, son de los principales retos que tenemos", subrayó.
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