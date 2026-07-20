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Ortega impulsará reformas en Nicaragua contra el financiamiento electoral extranjero

Ortega impulsará reformas en Nicaragua contra el financiamiento electoral extranjero

Sputnik Mundo

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este 19 de julio que impulsará, junto con la Asamblea Nacional, reformas a la legislación para impedir que... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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Durante el acto central por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que se llevó a cabo en la Plaza La Fe de Managua ante una asistencia estimada de 50.000 personas, Ortega afirmó que las reformas buscarán cerrar el paso a quienes, sostuvo, intentaron derrocar al Gobierno durante la crisis de 2018 con recursos provenientes de Estados Unidos.El mandatario reiteró que los acontecimientos de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado organizado con financiamiento estadounidense, asegurando que jóvenes y adultos fueron entrenados y armados para derrocar al Gobierno sandinista. Sostuvo que, tras el establecimiento de los tanques en distintas zonas del país, la Policía Nacional y los Policías Voluntarios actuaron para restablecer el orden y garantizar la paz.Además, defendió las políticas sociales impulsadas por su Administración, entre ellas la gratuidad de la educación pública, la construcción de hospitales, viviendas y escuelas, y aseguró que la preservación de la paz es indispensable para dar continuidad a esos programas."No nos dejemos provocar"Asimismo, llamó a la población a no responder a eventuales provocaciones y exhortó a denunciar ante las autoridades cualquier intento de generar violencia, insistiendo en que quienes promuevan hechos de esa naturaleza deben ser procesados conforme a la ley.En la parte final de su intervención, el copresidente hizo referencia a la Iglesia católica y agradeció las expresiones del papa León XIV, a quien describió como un pontífice que "ha mostrado una gran fortaleza para denunciar a los que quieren oprimir a los pueblos"."Le decimos al Santo Padre: gracias por sus bendiciones", expresó, al recordar también la reciente visita del cardenal Leopoldo Brenes al Vaticano y el encuentro sostenido con el nuevo pontífice.Este planteamiento se suma a la propuesta formulada al inicio de su discurso de incorporar a la Constitución el principio de "Pueblo Presidente", como parte de las iniciativas políticas anunciadas durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Popular Sandinista.El mandatario afirmó que esas experiencias históricas deben permanecer presentes en las nuevas generaciones, al advertir que "las fieras diabólicas están siempre buscando cómo dominar a los pueblos para apropiarse de sus riquezas".Respaldo a Cuba y VenezuelaEn el plano internacional, Ortega manifestó su respaldo a Venezuela y aseguró que ese país ha sido objeto de acciones dirigidas por potencias extranjeras. También reiteró la solidaridad con Cuba, denunciando el bloqueo económico impuesto contra la isla por más de seis décadas y destacando la resistencia del pueblo cubano.Finalmente, envió un saludo al pueblo cubano, a Raúl Castro, expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y al presidente Miguel Díaz-Canel, así como al pueblo venezolano y a sus autoridades, reafirmando la solidaridad del Gobierno con ambos países.

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