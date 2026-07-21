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La presencia del contingente militar de la OTAN en Ucrania es "totalmente inaceptable" para Rusia, advierte el Kremlin

La presencia del contingente militar de la OTAN en Ucrania es "totalmente inaceptable" para Rusia, advierte el Kremlin

Sputnik Mundo

Moscú no puede permitir el despliegue de tropas militares de la OTAN en el territorio ucraniano, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Además... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T12:08+0000

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Además, indicó que Rusia está llevando a cabo una operación militar especial para que no haya tropas de la OTAN en Ucrania. Asimismo, recalcó que las FFAA rusas continúan lanzando ataques contra los buques que transportan armamento a Kiev."Nuestras Fuerzas Armadas están lanzando y seguirán lanzando ataques contra aquellas embarcaciones que participen en el transporte de munición, armamento y demás para los fines del régimen de Kiev", sostuvo.Ante el reciente nombramiento de Andy Burnham como nuevo primer ministro británico, Peskov señaló que Moscú no abriga esperanzas de que las relaciones con Londres mejoren. En sus primeras declaraciones, Burnham expresó su apoyo a Ucrania, observó.Con ello, añadió que hasta el momento no hay planes de contactos entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el flamante primer ministro del Reino Unido.

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