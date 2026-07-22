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¿Cuál es la mejor ciudad universitaria en América Latina?

¿Cuál es la mejor ciudad universitaria en América Latina?

Sputnik Mundo

La capital argentina se consolidó como la mejor metrópoli de América Latina para cursar estudios superiores, al situarse en el puesto 35 a nivel mundial en el... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de haber descendido tres posiciones en comparación con la edición anterior, Buenos Aires se mantuvo como la única urbe latinoamericana dentro del selecto grupo de las 50 mejores del mundo, en un listado global liderado por Seúl, Tokio y Londres.El estudio analiza 150 destinos universitarios globales teniendo en cuenta seis dimensiones de evaluación: la calidad de sus universidades, el atractivo general de la ciudad, el interés de los empleadores por los graduados, la diversidad de la población estudiantil, la percepción de los alumnos y la accesibilidad económica. En la comparativa regional, Buenos Aires sacó una amplia ventaja frente a otras capitales latinoamericanas como Santiago de Chile (puesto 55), Ciudad de México (77), San Pablo (100), Monterrey (107), Bogotá (110) y Lima (148).De acuerdo a la consultora internacional Quacquarelli Symonds, que elaboró el ranking, la principal fortaleza de la capital argentina radica en la calidad de su oferta académica, categoría en la que escaló hasta el puesto 15 global y superó a plazas internacionales de renombre como Melbourne, Singapur y Zúrich. La medición destaca la presencia de diez instituciones porteñas en el ranking universitario mundial, encabezadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) —única de la región en el top 100 global, ubicándose en el puesto 84—, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y ocho prestigiosas universidades privadas.En contraposición, la accesibilidad económica representó el desempeño más bajo para la ciudad, cayendo al puesto 87 global por el incremento en el costo de vida y el arancelamiento promedio de las casas de estudio privadas. Asimismo, los analistas del organismo internacional advirtieron sobre el impacto que podría generar el reciente cambio normativo que habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, medida que podría erosionar uno de los atractivos históricos del sistema educativo argentino.A este panorama se suma la preocupación de los expertos por el deterioro del área de investigación y desarrollo científico en el país impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. Desde la consultora evaluadora señalaron que la reducción sostenida del financiamiento estatal, la caída del poder adquisitivo salarial en el sector académico y la fuga de científicos están debilitando la capacidad institucional para retener talento y desarrollar proyectos de innovación vinculados a sectores de alto valor agregado.Pese a los desafíos estructurales, el informe resaltó la competitividad del mercado laboral argentino de cara a la transformación tecnológica. Según el QS World Future Skills Index 2027, el país lidera la región con 83,2 puntos -frente a un promedio latinoamericano de 46,6- en la preparación de competencias vinculadas a la inteligencia artificial, lo que perfila a la ciudad como un polo estratégico para la formación de perfiles profesionales orientados a las demandas del futuro.

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