Lanzan concurso global para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo
© AP Photo / Amr NabilGran Museo Egipcio
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La iniciativa fue lanzada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Por primera vez en la historia, la ciudadanía a nivel global tendrá la oportunidad de nominar y votar por los destinos, monumentos y edificaciones que mejor representan la era moderna, dijeron sus organizadores.
La campaña, según sus propios creadores, busca identificar y homenajear aquellos hitos arquitectónicos y culturales construidos a partir de 1801 que han generado un impacto sustancial en el sector turístico, las comunidades locales y el desarrollo económico. Asimismo, explicaron, la propuesta pretende visibilizar aquellos espacios que continúan redefiniendo el futuro de los viajes internacionales y proyectando el crecimiento de sus respectivas regiones.
Desde el organismo internacional se destaca que activos turísticos emblemáticos —tales como la Torre Eiffel en París, el Museo Guggenheim en Bilbao o el Gran Museo Egipcio en Guiza— funcionan como infraestructura estratégica. Más allá de su relevancia arquitectónica, estos espacios han demostrado la capacidad de atraer inversiones a largo plazo, revitalizar economías locales, generar empleo sostenible, así como redefinir la identidad de ciudades y naciones enteras.
La selección no solo se centrará en íconos consagrados internacionalmente, sino que también dará espacio a hitos emergentes con un impacto significativo en sus comunidades. Los criterios de evaluación contemplarán el valor comunitario, la contribución turística, el impacto económico directo e indirecto, el desarrollo del destino y su trascendencia cultural y de diseño.
El certamen se desarrollará a lo largo de un año, dividiéndose en cuatro etapas clave: el proceso de nominación pública internacional, que ya inició el 7 de julio de este año; la lista de 70 nominados oficiales y la apertura del voto masivo se anunciará el 7 de enero de 2027; el grupo se reducirá a 30 finalistas el 7 de abril y, finalmente, las 7 maravillas contemporáneas del mundo serán reveladas el 7 de julio del 2027.
5 de abril 2025, 00:39 GMT
Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, declaró a la prensa que "la capacidad de asombro de la humanidad no concluyó en épocas pasadas, sino que cada generación deja su propia huella".
Además, llevando el concurso a un terreno más concreto, la directiva señaló que la inversión en activos turísticos de clase mundial fortalece a los negocios locales y eleva la posición global de los países, asegurando beneficios sociales y económicos duraderos para las próximas generaciones.
Además, llevando el concurso a un terreno más concreto, la directiva señaló que la inversión en activos turísticos de clase mundial fortalece a los negocios locales y eleva la posición global de los países, asegurando beneficios sociales y económicos duraderos para las próximas generaciones.
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