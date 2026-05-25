https://noticiaslatam.lat/20260525/universidades-britanicas-podrian-verse-orilladas-a-realizar-recortes-para-estudiantes-de-bajos-1173590954.html

Universidades británicas podrían verse orilladas a realizar recortes para estudiantes de bajos recursos

Universidades británicas podrían verse orilladas a realizar recortes para estudiantes de bajos recursos

Sputnik Mundo

Lo anunciaron rectores de las universidades del Reino Unido en una encuesta anónima realizada por la organización Universities UK (UUK) y consignada por el... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T06:24+0000

2026-05-25T06:24+0000

2026-05-25T06:24+0000

internacional

reino unido

keir starmer

educación

the guardian

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173592559_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_376c43f7ea9af9503f9ccb55b752093d.jpg

El sondeo revela la magnitud del colapso presupuestario educativo en la isla, apunta The Guardian, indicando que más de dos tercios de los líderes universitarios están dispuestos a implementar despidos obligatorios de personal si las dificultades económicas persisten durante los próximos tres años. Asimismo, cerca del 90% de los encuestados afirmó que ya evalúa la congelación de contrataciones o planes de bajas voluntarias. Ante este panorama, la directora ejecutiva de UUK, Vivienne Stern, urgió a mantener un debate serio sobre la financiación de las carreras y la aportación gubernamental al sector.Por su parte, expertos en movilidad social alertaron que la reducción de estos apoyos financieros, en un momento donde un número récord de alumnos trabaja a tiempo parcial para afrontar la inflación, amenaza con volver inaccesible la educación superior para los sectores más necesitados. Casi un tercio de los rectores admitió que recortaría los fondos de asistencia inmediata, mientras que más de la mitad se mostró preparado para disminuir las actividades de promoción destinadas a incentivar el ingreso de jóvenes desfavorecidos a las aulas.Especialistas de la Universidad de Exeter y de la organización benéfica Sutton Trust señalaron que estas medidas conllevan el riesgo de ensanchar la brecha de acceso entre los jóvenes más ricos y los más pobres, advirtiendo que los estudiantes con menos recursos económicos ya se ven obligados a saltarse comidas o a faltar a clases para trabajar, por lo que desmantelar las redes de apoyo impactará directamente en su rendimiento académico y aumentará sus niveles de endeudamiento.La crisis financiera también contempla afectaciones estructurales generalizadas que abarcan desde el área de investigación hasta el mantenimiento de edificios. Como alternativa de supervivencia, múltiples instituciones consideran la ejecución de fusiones o alianzas estratégicas. Sindicatos de personal universitario y representantes estudiantiles han reaccionado con rechazo ante estos escenarios, apunta el artículo, argumentando que las fusiones no son la solución, sino un síntoma de la crisis. Representantes de la Unión Nacional de Estudiantes enfatizaron la urgencia de que las universidades prioricen la protección del alumnado, cuyos préstamos de manutención pública no se han equiparado con el costo de vida actual, elevando sus deudas a niveles astronómicos.

https://noticiaslatam.lat/20260519/el-reino-unido-esta-en-una-debacle-y-la-causa-va-mas-alla-de-starmer-segun-expertos-1173493266.html

https://noticiaslatam.lat/20260524/la-criminalizacion-de-la-protesta-social-engendra-un-nuevo-tipo-de-presos-politicos-en-el-reino-1173582735.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, keir starmer, educación, the guardian