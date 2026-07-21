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Rusia asesta golpes contra los puertos clave de Ucrania y derriba 655 drones en una jornada de combates
Rusia asesta golpes contra los puertos clave de Ucrania y derriba 655 drones en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las tropas rusas llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra los puertos de Ucrania utilizados en interés de las FFAA ucranianas en la última jornada de... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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La entidad castrense precisa que, en el puerto de Odesa, fueron alcanzadas instalaciones de la infraestructura portuaria utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargamento destinado a abastecer a las tropas de Kiev.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 295 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, 8 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 655 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia asesta golpes contra los puertos clave de Ucrania y derriba 655 drones en una jornada de combates
Las tropas rusas llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra los puertos de Ucrania utilizados en interés de las FFAA ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.490 militares en todos los frentes.
La entidad castrense precisa que, en el puerto de Odesa, fueron alcanzadas instalaciones de la infraestructura portuaria utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargamento destinado a abastecer a las tropas de Kiev.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 295 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra lugares de montaje y almacenamiento de drones, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas", destacan desde el Ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, 8 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 655 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 186.190 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.239 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.762 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.842 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.057 vehículos militares especiales.
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