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Rusia asesta golpes contra los puertos clave de Ucrania y derriba 655 drones en una jornada de combates

Rusia asesta golpes contra los puertos clave de Ucrania y derriba 655 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra los puertos de Ucrania utilizados en interés de las FFAA ucranianas en la última jornada de... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T11:23+0000

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La entidad castrense precisa que, en el puerto de Odesa, fueron alcanzadas instalaciones de la infraestructura portuaria utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargamento destinado a abastecer a las tropas de Kiev.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 295 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, 8 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 655 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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