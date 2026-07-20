Rusia derriba 917 drones y abate hasta 1.410 soldados ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Sergey BobylevSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia derribaron 917 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.410 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 505 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 145 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra lugares de montaje y almacenamiento de drones, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de montaje y almacenamiento de lanchas no tripuladas, un centro logístico, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 917 aeronaves no tripuladas.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 185.525 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.222 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.761 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.829 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.970 vehículos militares especiales.
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