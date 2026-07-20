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"No pido compasión": condenan al 'Mayo' Zambada a cadena perpetua en EEUU
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El narcotraficante mexicano y exlíder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fue sentenciado en un tribunal federal de Brooklyn a cadena perpetua sin... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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La sentencia dictada por el juez de Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, indica que, como parte de un acuerdo de culpabilidad, se le decomisen al narcotraficante de 77 años la cantidad de 15.000 millones de dólares.Antes de conocer su condena, Zambada se disculpó públicamente por crímenes que cometió. "La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana", dijo quien durante mucho tiempo fue considerado "el capo de capos de México".
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"No pido compasión": condenan al 'Mayo' Zambada a cadena perpetua en EEUU

22:51 GMT 20.07.2026
© Elizabeth WilliamsIsmael 'El Mayo' Zambada
Ismael 'El Mayo' Zambada - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Elizabeth Williams
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El narcotraficante mexicano y exlíder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fue sentenciado en un tribunal federal de Brooklyn a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero y asesinatos.
La sentencia dictada por el juez de Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, indica que, como parte de un acuerdo de culpabilidad, se le decomisen al narcotraficante de 77 años la cantidad de 15.000 millones de dólares.
Ismael 'El Mayo' Zambada - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
América Latina
Ismael 'Mayo' Zambada acepta la cadena perpetua en EEUU, pero pone condiciones: medios
7 de julio, 02:30 GMT
Antes de conocer su condena, Zambada se disculpó públicamente por crímenes que cometió. "La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana", dijo quien durante mucho tiempo fue considerado "el capo de capos de México".
"Acepto mi castigo. No pido compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón. Me permito estar ante usted porque he sabido que he causado daño, me hago responsable, no niego la verdad, sé que lo que hice está mal, no hay justificación, acepto la sentencia... Crecí pensando que la violencia era normal", comentó.
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