Ismael 'Mayo' Zambada acepta cadena perpetua en EEUU, pero pone condiciones: medios

Por ejemplo, el diario Milenio resaltó que la solicitud de Zambada se dio a través de una misiva, la cual fue dada a conocer por su abogado defensor Frank Perez. De igual modo, destacó que, a pesar de aceptar seguir recluido el resto de su vida, exigió no ser trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado (centro), donde está detenido el también cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán.
De igual modo, destacó que, a pesar de aceptar seguir recluido el resto de su vida, exigió no ser trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado (centro), donde está detenido el también cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán.
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