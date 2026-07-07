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Ismael 'Mayo' Zambada acepta cadena perpetua en EEUU, pero pone condiciones: medios
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El cofundador del Cártel de Sinaloa pidió al juez Brian Cogan, quien lleva su caso, permanecer arrestado, pero en un centro penitenciario médico, según... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Por ejemplo, el diario Milenio resaltó que la solicitud de Zambada se dio a través de una misiva, la cual fue dada a conocer por su abogado defensor Frank Perez. De igual modo, destacó que, a pesar de aceptar seguir recluido el resto de su vida, exigió no ser trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado (centro), donde está detenido el también cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán.
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Ismael 'Mayo' Zambada acepta cadena perpetua en EEUU, pero pone condiciones: medios

02:30 GMT 07.07.2026
© Elizabeth WilliamsIsmael 'El Mayo' Zambada
Ismael 'El Mayo' Zambada - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
© Elizabeth Williams
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El cofundador del Cártel de Sinaloa pidió al juez Brian Cogan, quien lleva su caso, permanecer arrestado, pero en un centro penitenciario médico, según periódicos locales.
Por ejemplo, el diario Milenio resaltó que la solicitud de Zambada se dio a través de una misiva, la cual fue dada a conocer por su abogado defensor Frank Perez.
"Dicho memorándum es el documento que un acusado declarado culpable, o que fue encontrado así en un juicio, envía al juez para que este lo valore antes de imponerle la pena correspondiente", refirió.
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De igual modo, destacó que, a pesar de aceptar seguir recluido el resto de su vida, exigió no ser trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado (centro), donde está detenido el también cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán.
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