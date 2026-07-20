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"Lo vamos a querer toda la vida": Argentina reconoce a Messi y al seleccionado subcampeón del mundo

"Lo vamos a querer toda la vida": Argentina reconoce a Messi y al seleccionado subcampeón del mundo

Sputnik Mundo

Miles de personas salieron al Obelisco de Buenos Aires bajo la lluvia y el frío para agradecer a la selección subcampeona del mundo y despedir a Lionel Messi... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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El Obelisco de la ciudad de Buenos Aires recibió a miles de argentinos que salieron a las calles bajo la lluvia y el frío para agradecer y acompañar a la distancia a su selección de fútbol tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. No era una noche de festejos, sino de algo más difícil: reconocer a un equipo que lo dio todo hasta que el cuerpo no dio más, y despedir a Lionel Messi en su último partido por una copa mundial.El equipo europeo derrotó al sudamericano por uno a cero con el gol de Ferrán Torres en el minuto 106 del alargue. El conjunto argentino, dirigido por Lionel Scaloni, llegó a la final condicionado por lesiones y una expulsión en el tiempo reglamentario. Aún así resistió durante casi dos horas con una actuación descomunal bajo los palos.Pese a todo, el Obelisco fue el punto de encuentro. Desde antes del mediodía, cientos de personas ya se congregaban con camisetas y banderas. A las 20, cuando terminó la premiación, ya eran miles. La emblemática avenida 9 de Julio estaba cortada. En las pantallas del monumento histórico se proyectaban imágenes del recorrido mundialista: la victoria épica sobre Inglaterra en semifinales, el abrazo entre jugadores después del pitazo final ante España."Estoy muy emocionada. Obviamente hay tristeza por la derrota, pero la verdad es que este equipo nos ha conmovido hasta las lágrimas, y solo podemos agradecerles por tantas alegrías. Son un orgullo para los argentinos", dijo a Sputnik Laura, que se acercó al Obelisco con sus hijos. "Es importante estar acá para dar el mensaje de que siempre vamos a estar agradecidos a Messi, a Scaloni y a todo el plantel. Hicieron un esfuerzo increíble y eso hay que valorarlo mucho", agregó.La lluvia no calmó la marea albiceleste. Bengalas de colores, bombos y cornetas marcaban el ritmo de una noche que se negaba a terminar. Entre la multitud, Cristian no podía terminar de hablar. "No sé qué decirte de lo que siento. Lo más importante es que la selección sepa que estamos muy orgullosos por todo lo que hicieron en este Mundial y en todos estos años", dijo con la voz quebrada. "A Messi lo vamos a querer toda la vida. Es historia pura del deporte argentino y mundial. Pero encima es nuestro, y por eso es un orgullo para todo el país", cerró.Carlos viajó una hora hasta el centro para estar presente con su hijo. "Esta selección le dio muchísima alegría al pueblo en un momento en el que lo necesitamos mucho, y eso hay que agradecerlo toda la vida", dijo. "Messi es el mejor de toda la historia. Aparte siempre eligió a Argentina y dejó todo para defender los colores de nuestra camiseta. Eso es algo que hay que valorar mucho", sumó.El primer anuncio oficial de la noche llegó desde la Casa Rosada. El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales que decretaría feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico decidan celebrar con la gente: "En función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió. Las opciones manejadas eran el 20 o 21 de julio.La delegación argentina está prevista para aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, por la tarde de este 20. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió la organización del recibimiento junto a la Casa Militar, que puso a disposición del equipo las instalaciones de la Casa Rosada para que los jugadores puedan saludar a los fanáticos desde el balcón.

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