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La FIFA revela cuál podría ser la cifra récord de ingresos por el Mundial 2026

La FIFA revela cuál podría ser la cifra récord de ingresos por el Mundial 2026

Sputnik Mundo

Los ingresos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) por la celebración del Campeonato Mundial de 2026 en México, EEUU y Canadá superarían los 15.000... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, afirmó que su objetivo es "aprovechar al máximo el potencial comercial de la FIFA y las oportunidades disponibles" para estimular el desarrollo del fútbol mundial. "Es imprescindible conseguir más ingresos, puesto que en el 80% de los países del mundo, si no invertimos nosotros, nadie va a hacerlo", puntualizó al abordar la necesidad de evitar la concentración de recursos para el consiguiente avance de este deporte solo en unos pocos países grandes.En este sentido, la prensa británica apunta que, en un principio, la FIFA había previsto unos ingresos de 11.000 millones de dólares. No obstante, estas expectativas se han revisado considerablemente al alza debido a los ingresos por la venta de entradas, incluido el mercado secundario, en el que la FIFA percibe una comisión tanto del comprador (15%) como del vendedor (otro 15%).El Campeonato Mundial de Fútbol se celebra por primera vez con la participación de 48 selecciones nacionales en tres países y concluirá el 19 de julio con la final entre Argentina y España.Este torneo ya ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad deportiva debido a su excesiva comercialización, en detrimento de la competición en sí, y a los elevados precios de las entradas. Incluso el presidente de EEUU, Donald Trump, ha manifestado que él no compraría entradas por valor de 1.000 dólares para los partidos de la fase de grupos.

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