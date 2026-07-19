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Curioso recuerdo del Mundial, esmog en EEUU y los Sanfermines en España, en las fotos de la semana
Curioso recuerdo del Mundial, esmog en EEUU y los Sanfermines en España, en las fotos de la semana
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Con el cierre de una nueva semana, llega el momento de revivir los acontecimientos que marcaron los últimos siete días. El noruego Erling Braut Haaland regresa... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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Curioso recuerdo del Mundial, esmog en EEUU y los Sanfermines en España, en las fotos de la semana

09:02 GMT 19.07.2026
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Con el cierre de una nueva semana, llega el momento de revivir los acontecimientos que marcaron los últimos siete días. El noruego Erling Braut Haaland regresa de la Copa del Mundo con un 'amigo' inusual, humo por incendios forestales en Nueva York y las pintorescas Fiestas de San Fermín en Pamplona son algunas de las fotos que no hay que perderse.
© AP Photo / Jacob Kupferman

Lionel Messi sonríe tras la victoria de su selección en la semifinal del Mundial, que fue disputada contra Inglaterra, en Atlanta.

Lionel Messi sonríe tras la victoria de su selección en la semifinal del Mundial, que fue disputada contra Inglaterra, en Atlanta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jacob Kupferman

Lionel Messi sonríe tras la victoria de su selección en la semifinal del Mundial, que fue disputada contra Inglaterra, en Atlanta.

© AP Photo / Gregorio Marrero

Vista de una zona calcinada afectada por los incendios forestales en la localidad de Bédar en España.

Vista de una zona calcinada afectada por los incendios forestales en la localidad de Bédar en España. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Gregorio Marrero

Vista de una zona calcinada afectada por los incendios forestales en la localidad de Bédar en España.

© REUTERS NTB/Jan Langhaug

El futbolista noruego Erling Braut Haaland bajando del avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado.

El futbolista noruego Erling Braut Haaland bajando del avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado. - Sputnik Mundo
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© REUTERS NTB/Jan Langhaug

El futbolista noruego Erling Braut Haaland bajando del avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado.

© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

Un abrazo en medio de los escombros de un edificio tras el doble sismo que sacudió Venezuela.

Un abrazo en medio de los escombros de un edificio tras el doble sismo que sacudió Venezuela. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

Un abrazo en medio de los escombros de un edificio tras el doble sismo que sacudió Venezuela.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

El sol ilumina una plantación de lavanda en la región de Bajchisarái, en Crimea.

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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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El sol ilumina una plantación de lavanda en la región de Bajchisarái, en Crimea.

© AP Photo / Pool/Ng Han Guan

El presidente chino, Xi Jinping, saluda a los demás asistentes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái.

El presidente chino, Xi Jinping, saluda a los demás asistentes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Pool/Ng Han Guan

El presidente chino, Xi Jinping, saluda a los demás asistentes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimedia

Participantes del festival de deportes acuáticos extremos a motor viven nuevas experiencias en Moscú.

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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Participantes del festival de deportes acuáticos extremos a motor viven nuevas experiencias en Moscú.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Un hombre repara una cuerda de guitarra a la luz de una linterna en el malecón de La Habana durante un apagón.

Un hombre repara una cuerda de guitarra a la luz de una linterna en el malecón de La Habana durante un apagón. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Un hombre repara una cuerda de guitarra a la luz de una linterna en el malecón de La Habana durante un apagón.

© REUTERS ESSAM OMRAN AL-FETORI

Una mujer somalí migrante sostiene un niño durante el proceso de deportación a su país en Libia.

Una mujer somalí migrante sostiene un niño durante el proceso de deportación a su país en Libia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS ESSAM OMRAN AL-FETORI

Una mujer somalí migrante sostiene un niño durante el proceso de deportación a su país en Libia.

© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

Un autobús atraviesa las calles inundadas de Daca tras las lluvias torrenciales que azotaron Bangladés.

Un autobús atraviesa las calles inundadas de Daca tras las lluvias torrenciales que azotaron Bangladés. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

Un autobús atraviesa las calles inundadas de Daca tras las lluvias torrenciales que azotaron Bangladés.

© REUTERS Vincent West

Marionetas enormes bailando durante las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España.

Marionetas enormes bailando durante las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Vincent West

Marionetas enormes bailando durante las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España.

© AP Photo / Yuki Iwamura

La gente saca fotos de la Estatua de la Libertad mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo.

La gente saca fotos de la Estatua de la Libertad mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Yuki Iwamura

La gente saca fotos de la Estatua de la Libertad mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo.

© REUTERS Toby Shepheard

Unos funcionarios sostienen un cisne y su cría durante el censo anual de estas aves en el Reino Unido.

Unos funcionarios sostienen un cisne y su cría durante el censo anual de estas aves en el Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Toby Shepheard

Unos funcionarios sostienen un cisne y su cría durante el censo anual de estas aves en el Reino Unido.

© Sputnik / Alexey Malgavko / Acceder al contenido multimedia

Visitantes de un parque de atracciones disfrutando del columpio giratorio en la ciudad rusa de Omsk.

Visitantes de un parque de atracciones disfrutando del columpio giratorio en la ciudad rusa de Omsk. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Alexey Malgavko
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Visitantes de un parque de atracciones disfrutando del columpio giratorio en la ciudad rusa de Omsk.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Un niño busca materiales reciclables entre los residuos plásticos y de otro tipo que la marea alta ha arrastrado hasta la orilla de la playa de Juhu, en la costa del mar Arábigo, en la India.

Un niño busca materiales reciclables entre los residuos plásticos y de otro tipo que la marea alta ha arrastrado hasta la orilla de la playa de Juhu, en la costa del mar Arábigo, en la India. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

Un niño busca materiales reciclables entre los residuos plásticos y de otro tipo que la marea alta ha arrastrado hasta la orilla de la playa de Juhu, en la costa del mar Arábigo, en la India.

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