Curioso recuerdo del Mundial, esmog en EEUU y los Sanfermines en España, en las fotos de la semana

Lionel Messi sonríe tras la victoria de su selección en la semifinal del Mundial, que fue disputada contra Inglaterra, en Atlanta.
Lionel Messi sonríe tras la victoria de su selección en la semifinal del Mundial, que fue disputada contra Inglaterra, en Atlanta.
Vista de una zona calcinada afectada por los incendios forestales en la localidad de Bédar en España.
Vista de una zona calcinada afectada por los incendios forestales en la localidad de Bédar en España.
El futbolista noruego Erling Braut Haaland bajando del avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado.
El futbolista noruego Erling Braut Haaland bajando del avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado.
Un abrazo en medio de los escombros de un edificio tras el doble sismo que sacudió Venezuela.
Un abrazo en medio de los escombros de un edificio tras el doble sismo que sacudió Venezuela.
El sol ilumina una plantación de lavanda en la región de Bajchisarái, en Crimea.
El sol ilumina una plantación de lavanda en la región de Bajchisarái, en Crimea.
El presidente chino, Xi Jinping, saluda a los demás asistentes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái.
El presidente chino, Xi Jinping, saluda a los demás asistentes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái.
Participantes del festival de deportes acuáticos extremos a motor viven nuevas experiencias en Moscú.
Participantes del festival de deportes acuáticos extremos a motor viven nuevas experiencias en Moscú.
Un hombre repara una cuerda de guitarra a la luz de una linterna en el malecón de La Habana durante un apagón.
Un hombre repara una cuerda de guitarra a la luz de una linterna en el malecón de La Habana durante un apagón.
Una mujer somalí migrante sostiene un niño durante el proceso de deportación a su país en Libia.
Una mujer somalí migrante sostiene un niño durante el proceso de deportación a su país en Libia.
Un autobús atraviesa las calles inundadas de Daca tras las lluvias torrenciales que azotaron Bangladés.
Un autobús atraviesa las calles inundadas de Daca tras las lluvias torrenciales que azotaron Bangladés.
Marionetas enormes bailando durante las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España.
Marionetas enormes bailando durante las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España.
La gente saca fotos de la Estatua de la Libertad mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo.
La gente saca fotos de la Estatua de la Libertad mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo.
Unos funcionarios sostienen un cisne y su cría durante el censo anual de estas aves en el Reino Unido.
Unos funcionarios sostienen un cisne y su cría durante el censo anual de estas aves en el Reino Unido.
Visitantes de un parque de atracciones disfrutando del columpio giratorio en la ciudad rusa de Omsk.
Visitantes de un parque de atracciones disfrutando del columpio giratorio en la ciudad rusa de Omsk.
Un niño busca materiales reciclables entre los residuos plásticos y de otro tipo que la marea alta ha arrastrado hasta la orilla de la playa de Juhu, en la costa del mar Arábigo, en la India.
Un niño busca materiales reciclables entre los residuos plásticos y de otro tipo que la marea alta ha arrastrado hasta la orilla de la playa de Juhu, en la costa del mar Arábigo, en la India.