Curioso recuerdo del Mundial, esmog en EEUU y los Sanfermines en España, en las fotos de la semana

Con el cierre de una nueva semana, llega el momento de revivir los acontecimientos que marcaron los últimos siete días. El noruego Erling Braut Haaland regresa de la Copa del Mundo con un 'amigo' inusual, humo por incendios forestales en Nueva York y las pintorescas Fiestas de San Fermín en Pamplona son algunas de las fotos que no hay que perderse.