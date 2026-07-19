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Rusia lanza otra serie de ataques contra puertos y buques utilizados en interés de las tropas de Kiev

Rusia lanza otra serie de ataques contra puertos y buques utilizados en interés de las tropas de Kiev

Sputnik Mundo

Misiles antibuque Oniks, así como misiles lanzados desde el aire y municiones merodeadoras protagonizaron el último ataque de las FFAA de Rusia contra... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T18:04+0000

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Como consecuencia de los ataques:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260718/las-ffaa-de-rusia-estan-ultimando-la-liberacion-de-krasni-liman-asegura-el-jefe-del-estado-mayor-1174332409.html

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