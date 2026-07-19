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Rusia lanza otra serie de ataques contra puertos y buques utilizados en interés de las tropas de Kiev
Rusia lanza otra serie de ataques contra puertos y buques utilizados en interés de las tropas de Kiev
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Misiles antibuque Oniks, así como misiles lanzados desde el aire y municiones merodeadoras protagonizaron el último ataque de las FFAA de Rusia contra... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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Como consecuencia de los ataques:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia lanza otra serie de ataques contra puertos y buques utilizados en interés de las tropas de Kiev
Misiles antibuque Oniks, así como misiles lanzados desde el aire y municiones merodeadoras protagonizaron el último ataque de las FFAA de Rusia contra objetivos ucranianos, se desprende del comunicado del Ministerio de Defensa ruso.
Como consecuencia de los ataques:
En el puerto de Odesa
fueron alcanzados el taller de montaje de drones de largo alcance y la zona de estacionamiento de los camiones cisterna.
En el puerto de Yuzhni
fue alcanzado un almacén de material militar suministrado por países occidentales a las tropas de Kiev.
En las inmediaciones de la localidad de Novi Beliari,
las fuerzas rusas asestaron golpes contra cinco depósitos de combustibles y lubricantes destinados a las FFAA de Ucrania.
En el puerto de Odesa
fueron alcanzados dos buques de tipo granelero, con carga de uso militar.
Las FFAA de Rusia impactaron dos buques de tipo granelero y un carguero de carga seca al norte de la isla Zmeini
, que eran utilizados por las tropas ucranianas para el lanzamiento de drones y lanchas no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.