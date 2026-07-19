Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260719/suman-seis-fallecidos-por-el-sismo-que-golpeo-a-peru-1174342422.html
Suman seis fallecidos por el sismo que golpeó a Perú
Suman seis fallecidos por el sismo que golpeó a Perú
Sputnik Mundo
Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros del país sudamericano, informó la cifra de pérdidas humanas debido al sismo de magnitud 5,1 que tuvo su... 19.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-19T23:08+0000
2026-07-19T23:08+0000
américa latina
sociedad
seguridad
perú
lima
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/13/1174342264_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_7d6a807c504ae64bb74437f38a525f1a.jpg
"Son 48 casas totalmente destruidas. Hay más de 250 casas afectadas, pero ese es un informe preliminar porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo", ahondó el funcionario en rueda de prensa desde Lima.Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que existen 21 heridos que han sido derivados a hospitales y centros de salud cercanos a Chupaca, indicando que ninguno se encuentra en estado crítico.
https://noticiaslatam.lat/20260716/un-gran-desafio-tras-los-sismos-como-se-debe-aplicar-la-estrategia-para-reconstruir-las-viviendas-1174304287.html
perú
lima
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/13/1174342264_73:0:982:682_1920x0_80_0_0_edb0d5d4ed0cf5d46dc26935928de68c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, perú, lima
sociedad, seguridad, perú, lima

Suman seis fallecidos por el sismo que golpeó a Perú

23:08 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Javier NinanyaCasa colapsada en Perú
Casa colapsada en Perú - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Javier Ninanya
Síguenos en
Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros del país sudamericano, informó la cifra de pérdidas humanas debido al sismo de magnitud 5,1 que tuvo su epicentro en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, ubicado en los Andes centrales.
"Son 48 casas totalmente destruidas. Hay más de 250 casas afectadas, pero ese es un informe preliminar porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo", ahondó el funcionario en rueda de prensa desde Lima.
Trabajos de remoción de escombros en La Guaira (norte), Venezuela, tras los terremotos. - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
América Latina
Un gran desafío tras los sismos: ¿cómo se debe aplicar la estrategia para reconstruir las viviendas afectadas?
16 de julio, 22:20 GMT
Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que existen 21 heridos que han sido derivados a hospitales y centros de salud cercanos a Chupaca, indicando que ninguno se encuentra en estado crítico.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала