Suman seis fallecidos por el sismo que golpeó a Perú

"Son 48 casas totalmente destruidas. Hay más de 250 casas afectadas, pero ese es un informe preliminar porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo", ahondó el funcionario en rueda de prensa desde Lima.Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que existen 21 heridos que han sido derivados a hospitales y centros de salud cercanos a Chupaca, indicando que ninguno se encuentra en estado crítico.
Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros del país sudamericano, informó la cifra de pérdidas humanas debido al sismo de magnitud 5,1 que tuvo su epicentro en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, ubicado en los Andes centrales.
"Son 48 casas totalmente destruidas. Hay más de 250 casas afectadas, pero ese es un informe preliminar porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo", ahondó el funcionario en rueda de prensa desde Lima.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que existen 21 heridos que han sido derivados a hospitales y centros de salud cercanos a Chupaca, indicando que ninguno se encuentra en estado crítico.
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