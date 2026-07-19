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Rusia libera una localidad y derriba 678 drones en una jornada de combates
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Las FFAA rusas liberaron la localidad de Vólnoye, en la región de Dnepropetrovsk, y derribaron 678 drones en una jornada de la operación militar especial... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 480 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles Neptun-MD, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 678 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 678 drones en una jornada de combates
11:24 GMT 19.07.2026 (actualizado: 11:26 GMT 19.07.2026)
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Vólnoye, en la región de Dnepropetrovsk, y derribaron 678 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.500 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 480 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra lugares de montaje y almacenamiento de drones, instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte, centros logísticos utilizados por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el Ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles Neptun-MD, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 678 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 183.608 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.203 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.760 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.816 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.870 vehículos militares especiales.
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