https://noticiaslatam.lat/20260719/rumbo-a-la-final-argentina-y-espana-van-por-la-gloria-mundialista-1174314679.html
Rumbo a la Final: Argentina y España, van por la gloria mundialista
Rumbo a la Final: Argentina y España, van por la gloria mundialista
Sputnik Mundo
La espera terminó. El campeón defensor y una de las selecciones más sólidas del torneo chocan en una final que promete emociones de principio a fin. Conoce las... 19.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-19T11:00+0000
2026-07-19T11:00+0000
2026-07-19T11:00+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174314773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_576c38a95fa7a4603f3b4fea0e474e2b.png
argentina
españa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174314773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_569cd987689e57d48a76629f35955bab.png
Rumbo a la Final: Argentina y España, van por la gloria mundialista
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Argentina y España, van por la gloria mundialista
2026-07-19T11:00+0000
true
PT3M20S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, argentina, españa, copa mundial de fútbol de 2026
⚽ deportes, 🟠 video, argentina, españa, copa mundial de fútbol de 2026
Rumbo a la Final: Argentina y España, van por la gloria mundialista
La espera terminó. El campeón defensor y una de las selecciones más sólidas del torneo chocan en una final que promete emociones de principio a fin. Conoce las fortalezas, debilidades y el pronóstico de este partidazo.