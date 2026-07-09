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La injerencia política en la FIFA nunca antes alcanzó tal nivel de escándalo y descaro, denuncia un experto
La injerencia política en la FIFA nunca antes alcanzó tal nivel de escándalo y descaro, denuncia un experto
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Este Mundial de fútbol ha estado marcado por la polémica, desde decisiones arbitrales cuestionadas hasta la intervención de EEUU para evitar la expulsión de... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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Además, señaló la responsabilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien, según medios, Trump pidió personalmente que anulara la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun durante el campeonato."Infantino cedió a las presiones estadounidenses para conservar su cargo, por lo que es poco probable que dimita, ya que actualmente no hay nadie que pueda sustituirlo", indicó.La tarjeta roja se produjo en los octavos de final ante Bosnia y Herzegovina (2-0), después de que Balogun clavó su bota con tacos en el tobillo del defensa Tarik Muharemovic.Otro escándalo se produjo cuando la Federación Egipcia de Fútbol expresó su descontento con el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial contra Argentina (2-3), así como con algunas decisiones del sistema de videoarbitraje.Shibli concluyó que la FIFA refleja los problemas que afectan a otros ámbitos y advirtió de que la política y la injusticia han llegado al fútbol, lo que, a su juicio, representa un "grave peligro" para este deporte.
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La injerencia política en la FIFA nunca antes alcanzó tal nivel de escándalo y descaro, denuncia un experto
Este Mundial de fútbol ha estado marcado por la polémica, desde decisiones arbitrales cuestionadas hasta la intervención de EEUU para evitar la expulsión de uno de sus jugadores. Los errores de la FIFA en este Mundial son "innumerables" y no se limitan al ámbito político, comentó a Sputnik el periodista deportivo, Ibrahim Shibli.
"La injerencia política tiene su historia, y la FIFA cuenta con sus normas y con personas encargadas de hacerlas cumplir. Es vergonzoso que se vea sometida a tal injerencia, por lo que no se debe permitir que esto pase desapercibido, de lo contrario, será el fin del mundo del fútbol", aseveró el analista.
Además, señaló la responsabilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien, según medios, Trump pidió personalmente que anulara la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun durante el campeonato.
"Infantino cedió a las presiones estadounidenses para conservar su cargo, por lo que es poco probable que dimita, ya que actualmente no hay nadie que pueda sustituirlo", indicó.
La tarjeta roja se produjo en los octavos de final ante Bosnia y Herzegovina (2-0), después de que Balogun clavó su bota con tacos en el tobillo del defensa Tarik Muharemovic.
Otro escándalo se produjo cuando la Federación Egipcia de Fútbol expresó su descontento con el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial contra Argentina (2-3), así como con algunas decisiones del sistema de videoarbitraje.
"Existe discriminación entre las selecciones nacionales, y el sesgo general —no solo el arbitral— a favor de Argentina quedó muy claro, con el fin de mantener a Messi en el Mundial como activo de marketing", enfatizó el experto.
Shibli concluyó que la FIFA refleja los problemas que afectan a otros ámbitos y advirtió de que la política y la injusticia han llegado al fútbol, lo que, a su juicio, representa un "grave peligro" para este deporte.
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