https://noticiaslatam.lat/20260718/eeuu-emprende-una-nueva-ola-de-ataques-contra-iran-tras-las-dos-bajas-militares-en-jordania-1174333406.html

EEUU emprende una nueva ola de ataques contra Irán tras las dos bajas militares en Jordania

EEUU emprende una nueva ola de ataques contra Irán tras las dos bajas militares en Jordania

Sputnik Mundo

El Comando Central estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) detalló que los ataques comenzaron a las 6:00 de la tarde, tiempo del este (GMT -4), esto... 18.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-18T22:35+0000

2026-07-18T22:35+0000

2026-07-18T22:35+0000

internacional

seguridad

donald trump

irán

jordania

eeuu

mando central de los estados unidos (centcom)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0a/1173838823_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_71de0cb8986f19ea565d5a648a63d63f.jpg

"Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", escribió el CENTCOM.Momentos antes, el Comando informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio.Irán y EEUU firmaron el pasado 18 de junio un memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto entre ambas naciones. Sin embargo, desde el 8 de julio, los militares del país norteamericano han lanzado ataques contra la nación persa, justificándolos con las presuntas actuaciones de Teherán respecto a los buques en el estrecho de Ormuz.

https://noticiaslatam.lat/20260718/iran-suspende-el-cumplimiento-de-los-compromisos-del-memorando-con-eeuu-confirma-la-cancilleria--1174327385.html

irán

jordania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, donald trump, irán, jordania, eeuu, mando central de los estados unidos (centcom)