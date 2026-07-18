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EEUU emprende una nueva ola de ataques contra Irán tras las dos bajas militares en Jordania
EEUU emprende una nueva ola de ataques contra Irán tras las dos bajas militares en Jordania
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El Comando Central estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) detalló que los ataques comenzaron a las 6:00 de la tarde, tiempo del este (GMT -4), esto... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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"Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", escribió el CENTCOM.Momentos antes, el Comando informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio.Irán y EEUU firmaron el pasado 18 de junio un memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto entre ambas naciones. Sin embargo, desde el 8 de julio, los militares del país norteamericano han lanzado ataques contra la nación persa, justificándolos con las presuntas actuaciones de Teherán respecto a los buques en el estrecho de Ormuz.
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EEUU emprende una nueva ola de ataques contra Irán tras las dos bajas militares en Jordania

22:35 GMT 18.07.2026
© Foto : x / @CENTCOMDos cazas estadounidenses F-35 sobrevuelan Oriente Medio en junio de 2026.
Dos cazas estadounidenses F-35 sobrevuelan Oriente Medio en junio de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
© Foto : x / @CENTCOM
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El Comando Central estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) detalló que los ataques comenzaron a las 6:00 de la tarde, tiempo del este (GMT -4), esto por orden del presidente estadounidense Donald Trump como respuesta a la ofensiva del país persa contra Jordania en la víspera.
"Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", escribió el CENTCOM.
Momentos antes, el Comando informó que dos soldados fallecieron y uno fue dado por desaparecido luego de que Irán asestara golpes contra objetivos en Jordania el 17 de julio.
Un desfile militar en Irán - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
Defensa
Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
17:57 GMT
Irán y EEUU firmaron el pasado 18 de junio un memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto entre ambas naciones.
Sin embargo, desde el 8 de julio, los militares del país norteamericano han lanzado ataques contra la nación persa, justificándolos con las presuntas actuaciones de Teherán respecto a los buques en el estrecho de Ormuz.
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